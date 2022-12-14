聯發科攜手Arm前進偏鄉　推動科技啟蒙體驗課程

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為持續開創新的公益夥伴模式，聯發科技響應供應鏈夥伴矽智財領導公司Arm台灣主辦的科技教育公益活動，鎖定特殊偏遠或科技資源稀缺的非山非市學校，號召員工舉辦科技課程營隊。奠基於雙方既有的商業合作經驗，兩家公司延伸回饋社會的相同理念，聯手開展科技人才的教育公益合作，期望發揮「1加1大於2」的力量，陪伴台灣的科技教育深耕茁壯。
積極響應本次計畫，聯發科技教育基金會董事張垂弘表示：「人才是科技業的基礎，聯發科技長期扎根人才培育，本次與供應鏈夥伴Arm攜手，共享半導體業重視人才前端工程的價值，透過雙方共同的科技專業與回饋社會理念，一起讓公益影響力加倍。」
本次「Code4Fun 2Gether」科技教育公益活動的主辦單位Arm台灣總裁曾志光表示：「 Arm 做為全球科技運算的領航者，已連續三年在台灣進行偏鄉科技教育推廣，結合 Arm 台灣的志工同仁，並提供教學材料與課程，為學童啟發科技探索的興趣；很高興本次能邀請聯發科技加入，為深耕科技教育一起努力。」
透過事前的準備訓練，聯發科技及Arm台灣的志工日前一同啟程前往宜蘭縣澳花國小、大洲國小及七賢國小，為三校共約90名師生帶來精彩的科技體驗。經由開發板與穿戴裝置的配對，以及自走車、遙控飛機、仿生獸的展示，讓同學們在遊戲中了解程式運算邏輯，更進一步觸發科技能解決周遭生活問題的想像。也在聯發科技與Arm台灣志工的生動介紹下，初步了解半導體產業與自身生活的關聯，了解科技能帶來的廣大影響力。
在歷時四天、三校的課程馬拉松中，可以觀察到科技學習的興趣是可以被啟發的，在志工大哥哥、大姊姊們親切的帶領下，迅速有效地拉近孩子們與「程式」的距離，打開對「科技」的想像。展望未來，聯發科技教育基金會將持續透過STEM造課師等長期計畫，在全國灑下科技種子，幫助孩子們將興趣轉化為系統性的課程學習，為下一代培養關鍵的科技解決問題能力。