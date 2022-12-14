喜歡運動的別錯過！泡湯這樣泡肌肉彈性更好　物理治療師：運動選手也這樣做

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運動肌肉保養很重要 基本熱身、收操步驟不可少職業運動員需要透過訓練來增強自己的肌力與肌耐力，讓自己變得更強壯才能有好的運動表現，因此很難避免肌肉的過度使用（overuse）或過度負荷（overload）。
這時如何避免過度使用、過度負荷對身體造成傷害，保養的方式就非常重要，物理治療師張正琪表示，像是基本的暖身、收操，平時運動前、後都是一定要做的，而且在保養上相當的重要。
物理治療師張正琪表示，如果運動一小時，熱身就需要半個小時以上，收操則需要2個小時以上，收操時間比較久，是因為在收操時，不論是心跳、肌肉溫度都需要時間讓它慢慢地下降，而且在運動過程中肌肉長度會縮短，需要透過一些收操動作、滾筒按摩，或是一些筋膜伸展把肌肉慢慢拉回於原本的長度。
不僅是運動員，民眾平時運動暖身、收操動作也是不可少的，但許多人常常會忽略收操的步驟，物理治療師張正琪提醒，收操不論是自己執行或是透過物理治療師、運動防護員的幫忙，都是必須要做的基本保養方法。
運動員也在用「冷熱交替」保養 怎麼泡？泡多久？誰適合？此外，像現在天氣寒冷，許多人會去泡湯，物理治療師張正琪就建議可以嘗試「冷熱交替」的泡法，這也是平時職業運動員會用來保養的方式，因為在熱的環境下，血液會灌流，肌肉會放鬆、變長，再進入到4-16℃的冷水池中，血管會收縮，血液會被擠出去，肌肉會變短，那再回到熱水池，血液又會再灌流，這是所謂的「再灌流效應（reperfusion effect）」，在心肺功能訓練上很重要，在運動選手肌肉保養上也很重要。
物理治療師張正琪表示，在這過程中，血液的衝撞會清除血管中的廢物並讓血管彈性變好，肌肉的彈性也會變好，對於運動員或是喜歡運動的一般民眾，其心血管系統、肌肉骨骼系統都是很好用的一種保養方法，不過若是要參與運動比賽，賽前2-3天不建議執行冷熱交替，因為熱敷、泡澡會使肌肉比較沒辦法發力。
張正琪指出，賽前一個禮拜是最適合的使用時機，透過冷熱交替，讓肌肉存有彈性，在運動、比賽，或有外力衝擊時，肌肉比較可以吸收、承受，像下禮拜日有台北馬拉松，現在就是最適合使用的時機。
不過她也特別強調，原則上熱水池泡5-8分鐘，冷水池泡2-3分鐘就好，時間可以依個人情況調整，熱水池最久不超過10分鐘，冷水池最久不超過5分鐘，因為像在熱的環境下，周邊血管擴張，心臟需要將血液打到周邊血管裡，這對心臟來說壓力很大，而在熱水池、冷水池轉換時，有些人沒辦法瞬間冷熱交替，也可以先上岸回溫一下再下去，那像年長者或本身有心血管疾病的民眾，應該先衡量個人狀態，或是詢問醫師建議再來嘗試。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56134
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