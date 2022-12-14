巷仔內／成全家第二大股東　國泰蔡家背後盤算是什麼？

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但為何國泰蔡家會在此時買進全家2成股權？市場認為這除可幫詹家解套之外，全家獲利穩定報酬也相當不錯，未來還有進一步的業務合作機會，可說是一舉數得，尤其在霖園集團第一代分家後，富邦蔡家旗下不僅有金控獲利王富邦金，還成功併購日盛金，完成台灣首宗金金併，再加上電信台灣大哥大及零售通路富邦媒Ｍomo，相較之下，國泰蔡家主要事業體仍在金融、不動產及醫療方面。
也因此，國泰蔡家這次拿下全家2成股權後，不僅握有超商二哥全家零售通路優勢，並可挹注收益，再加上全家轉投資的電子支付「全盈支付」今年4月也已上線，亦可補齊及強化國泰集團在零售通路、電子支付等布局，與富邦集團一較高，亦有助國泰金旗下國泰世華銀行信用卡、ATM通路及金融生態圈的布局。
至於為何是由萬寶開發出手拿下全家股權？主要是金融業參股產業都有10%等產業限制，萬寶開發資本額351億元，持有國泰金約15.86%股權，與國泰集團另一投資公司霖園投資合計持有國泰金近30%股權，也是國泰蔡宏圖家族最重要投資公司，由金控大股東家族投資公司出手，也較沒有產金分離的疑慮。
此外，近來積極發展消費金融及金融科技的國泰金，在銀行確定不再續約發行好市多聯名卡，目前把所有重心及資源都放在數位品牌整併工程，未來也將以CUBE App平台作為數位金融服務的主力入口，此時金控董事長家族成為全家第二大股東，無疑也是推了一把，更有助國泰世華銀行信用卡、ATM通路、電子支及金融生態圈的布局，尤其現在連超商、量販超市都在搶銀行生意，包括全聯、全家、統一超商都成立電子支付，全家就有全盈支付，也因此，在國泰蔡家入主全家後，雙方如何合作更讓人期待。
不過，國泰蔡家買下全家2成股權仍有變數，即便交易完成，卻也因介入泰山經營權之爭，市場派大股東龍邦揚言打法律戰，金管會也介入調查，已請證交所向泰山公司調閱資料中，主要了解出售股權有關董事會開會過程，提供的資料及召開重大訊息公告事項是否完整，還有公司內控是否有瑕疵等，因此，後續仍待金管會調查結果出爐。
此外，即便國泰蔡家握有全家2成股權，但能否掌握全家主導權恐怕有待觀察，尤其全球目前與台新銀行及玉山銀行合作密切，台新數位品牌Richart Life過去就攜手全家會員整合，點數折抵無界限，今年全家推出全新行動支付品牌「全盈+PAY」，串連電商、實體通路等多元消費場景，台新銀行也推出重磅加碼活動，而目前進駐全家的銀行ATM有台新、國泰世華及玉山銀行的，未來合作策略是否改變也引關注。
不僅如此，全家成立的電子支付公司「全盈支付」是由全家、玉山銀行、拍付國際合資成立，在2022年2月24日獲得金管會核准取得營業執照，今年4月25日開業，合資業者持股比例分別為全家67%、玉山銀18%、拍付國際15%，總經理劉美玲也是玉山銀行過去的，未來國泰蔡家進入全家後，全家與玉山銀及銀行業合作關係又會產生什麼樣的變化？國泰集團包括國泰世華銀行是否能擁有優勢，這些也都值得進一步觀察。