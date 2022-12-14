富邦人壽擴大試辦「視訊投保」 供零接觸、無紙化新選擇
疫情加速數位金融的腳步，讓遠距服務需求持續上升，保險局於今年9月公布「保險代理人公司保險經紀人公司辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，擴大開放保經代與產壽險公司合作開辦遠距投保。為響應主管機關推動數位金融發展之宗旨，提升客戶投保便利性與安全性，富邦人壽更與台北富邦銀行、台灣大哥大合作試辦「視訊投保」服務，帶給民眾零接觸、無紙化的投保新選擇。
富邦人壽總經理陳俊伴表示，面臨疫情的挑戰，富邦人壽積極推動數位轉型，在銷售服務流程中，全面導入保險科技運用，不但提升效率，更要傳遞有溫度的服務。去年新冠肺炎疫情影響擴大，為避免因人員接觸帶來染疫風險，富邦人壽於去年7月即獲金管會保險局同意在業務通路試辦「視訊投保」服務，並創下試辦推行92天即達成目標件數紀錄；今年隨著法令開放，我們更發揮富邦集團優勢，攜手台北富邦銀行及台灣大哥大，共同推動「視訊投保」服務。
數位科技賦能 強化三零視訊投保便利性
此次推出的「視訊投保」服務將運用台灣大哥大開發的M+多方視訊軟體平台，結合行動身分識別服務（MID）、動態密碼驗證（OTP）、光學字元辨識（OCR）與電子簽名等數位技術，以及網路即時繳費、Apple Pay、LINE Pay、一卡通Money等多元行動繳費及網銀電子化轉帳授權等數位支付機制，強化零接觸、零紙本、零落地的「三零」視訊投保便利性。客戶可透過行動投保平台結合視訊、錄音、錄影及電子簽署後完成投保，無需列印紙本，更加便利安全。
富邦人壽表示，「視訊投保」服務不僅可不受時空限制，提供客戶更便捷安全的投保方式，全程無紙化作業更能減少文件傳遞與處理時間，加速案件承保時效並達到節能減碳之效，建議民眾日後如有投保需求不妨善用「視訊投保」，在享受便利的同時，也能為環境永續貢獻一分心力。