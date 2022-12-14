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《想見你》施柏宇疑「牽手正妹」被拍　本人招了感情狀態

▲施柏宇回應疑似牽手女性照片。（圖／翻攝自施柏宇臉書）
▲施柏宇回應疑似牽手女性照片。（圖／翻攝自施柏宇臉書）

娛樂中心／綜合報導

真的喧賓奪主！楊謹華11日辦45歲生日派對，訂下「喧賓奪主」的Dress Code，現場星光熠熠，楊祐寧、謝佳見、劉品言、郭雪芙、許光漢、孫芸芸、宋芸樺、夏于喬等人都是座上賓，沒想到，《想見你》男星施柏宇被拍到疑似和一名妙齡女子牽手，看似戀情曝光，對此，他也做出回應。

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▲▼施柏宇在戲劇圈耕耘多年。（圖／翻攝自施柏宇臉書）
▲▼施柏宇在戲劇圈耕耘多年。（圖／翻攝自施柏宇臉書）
▲▼施柏宇在戲劇圈耕耘多年。（圖／翻攝自施柏宇臉書）
▲▼施柏宇在戲劇圈耕耘多年。（圖／翻攝自施柏宇臉書）
▲《想見你》施柏宇分享在劇中永遠只站在柯佳嬿、許光漢的右後方。（圖／三鳳提供）
▲施柏宇以《想見你》走紅全亞洲。（圖／三鳳提供）
楊祐寧在IG分享的其中一張照片，穿睡衣大露胸肌的他，身後站著著警察制服的許光漢，一旁穿白色襯衫的施柏宇，右手緊握前方一位女子的手，該女綻放甜美笑容，外型亮麗，應為楊謹華的好友，貌似曖昧的牽手動作意外入鏡，讓人好奇26歲的施柏宇是否已經名草有主。

▲楊祐寧大露胸肌，成為楊謹華生日派對的焦點。（圖／翻攝自楊祐寧IG）
▲▼施柏宇疑似和前方女子牽手。（圖／翻攝自楊祐寧IG）
▲施柏宇疑似和前方女子牽手。（圖／翻攝自楊祐寧IG）
對於外界揣測，施柏宇透過經紀公司向《NOWnews今日新聞》表示：「當天是謹華姐生日，謹華姐邀他去，他們一群好朋友光漢、軒睿、廣辰等等都去了，那位女生也是朋友，現場人很多非常擠，當時祐哥（楊祐寧）正要出場，瞬間一陣騷動，大家立即要讓路出來，照片是錯位，柏宇沒有牽手。」強調施柏宇目前單身。

施柏宇入行6年，2019年憑夯劇《想見你》中「莫俊傑」一角打開知名度，兩岸三地都有不少粉絲，近期除了殺青1年多的《想見你》電影版釋出多支預告，外傳年底上映之外，施柏宇參與演出的Disney+ 原創影集《台灣犯罪故事-出軌》於明年1月4日上線，他說：「因為兩部戲都要開始準備宣傳了，心情上很期待也很興奮。 《想見你》播出也已經3年了，我跟大家一樣非常的期待！」（編輯：楊穎軒）

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