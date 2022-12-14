高虹安內部會議對謝立功開砲？柯文哲：我聽起來很正常
九合一選戰落幕，民眾黨立委高虹安成為黨內唯一當選縣市首長的候選人。不過高虹安的助理費爭議尚未落幕，而在黨內會議的時候，傳出高虹安對秘書長謝立功開砲，質疑其不應該擅自向媒體回應。對此身兼民眾黨主席的柯文哲今（14）日受訪時則直言，在他聽起來像是在討論，而且滿正常的，「為什麼要用譴責什麼的，到底是爆料的人有問題，還是媒體下標的人有問題？」
記者丁上程／台北報導
根據《自由時報》報導指出，高虹安在民眾黨內部會議時，將砲口對準謝立功，認為謝在針對助理費相關爭議回應時，不應對外發言，「被問到就說偵查不公開就好」質疑謝立功為何要回應。不過同樣有參與會議的柯文哲則認為「像這種就是無限擴大」。
柯文哲直言，自己當時在場，聽起來就像是在陳述一個事實，滿正常的。「在我聽起來他們也許在討論，我聽起來滿正常的，為什麼要用譴責什麼的，到底是爆料的人有問題，還是媒體下標的人有問題？」柯文哲說，人家說在野黨監督執政黨，「我們這個在野黨天天被人家監督，實在太奇怪了。」
至於針對黨內捐款爭議，柯文哲則直言，是因為當初黨成立的時候沒有相關制度，因此後續慢慢建立相關制度，其中有一項叫「職務捐」，依照職務等級分配募款額，且是其他政黨都有的制度，「本來就每個黨都有，很正常的東西，奇怪，到民眾黨就每天抹黑。」