壽山動物園明試營運！搶看水豚購票系統爆了 園方急加碼
高雄壽山動物園啟動「新動物園計畫」，日前宣布將於12/16試營運，市長陳其邁更加碼宣布高雄市的國小生試營運日起免費入園，消息曝光引發大波話題。今（14）日上午10點園方開放網路售票服務，沒想到抵不過民眾的熱情竟造成「購票量超乎預期」，系統似乎負荷不了。目前壽山動物園在官網表示，今日稍晚在16:30將再加碼開放12/16、12/17、12/18三天的官網預購額度，民眾可到ibon及KKday購票，想去一睹水豚君魅力的朋友設好鬧鐘準備開搶了！
記者汪睿琦/綜合報導
今上午10點壽山動物園開放購票似乎引發大批民眾湧入搶購，造成系統負荷不了「癱瘓」，讓大票粉絲哭喊：「發生了甚麼事？！」根據壽山動物園官網表示，官網購票系統正在調整中，並會「加碼」在今日12/14下午16:30將12/16、12/17、12/18三天的官網預購額度，釋出到ibon及kkday販售。民眾購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園。
事實上，壽山動物園自宣布推動「新動物園計畫」來就話題不斷，大小朋友都相當期待一睹超萌動物們風采。園方日前曝光園內「最萌生力軍」水豚君的狀況，首波來到壽山動物園的「翠絲」、「胡迪」、「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」等5隻水豚適應情形良好，已經準備好與大小朋友見面。另外，園方也提醒各位民眾，其實別看水豚呆呆的樣子，牠們是很容易緊張、受到驚嚇的動物，因此接近牠們時也得放慢腳步才不會驚嚇到牠們。
此外，為了迎接來自頑皮世界野生動物園的水豚君，「新動物園運動」特別新建的2座山形屋，其中一座就命名為「水豚山屋」，提供大小朋友一窺動物房間的機會，如果在山屋沒看到水豚，可從空橋俯視找尋水豚身影，在山屋側邊的觀察廊也可能近距離巧遇正在泡湯的水豚君；還有驢子界「柯基矮萌」之稱的迷你驢，性格溫馴，喜好群居，這群來自彰化的動物新朋友也在山形屋旁的友善動物區與迷你馬、台灣黃牛和羊駝混養共生。