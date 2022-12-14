NCC通過20系統業者移頻申請 華視52頻道市占達7成
國家通訊傳播委員會今（14）日委員會議決議，通過凱擘集團所屬金頻道等12家、台固集團所屬永佳樂等5家、大新店民主、屏南及新彰數位等共20家系統經營者申請頻道變更，涉第52頻位替補華視新聞資訊台案，影響戶數達157.5萬戶，華視新聞資訊台在52頻道市占率達7成。
記者黃仁杰／台北報導
NCC說明，除凱擘集團所屬12家系統經營者中之陽明山、新竹振道與南天是將「華視新聞資訊台」由第296頻位移頻至第52頻位，並由免費頻道改為基本頻道、新彰數位由第150頻位移頻至第52頻位，並由免費頻道改為基本頻道外，所餘16家系統經營者均是將「華視新聞資訊台」新增於第52頻位。
NCC表示，針對20家系統經營者申請第52頻位替補華視新聞資訊台案，經10月5日第1035次委員會，邀請申請人、利害關係人中華電視股份有限公司到會陳述，之後續依「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」第3條第4項規定，綜合考量本案是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益，並參酌地方政府意見後，予以許可。NCC盼能藉由華視新聞資訊台上架第52頻位，提供消費者更多元之收視選擇，增進新聞區塊之頻道多元性。
目前全台64有線電視系統的52頻道規劃，目前共46系統以華視新聞資訊台遞補52台；洄瀾、北都數位等9系統送件台視遞補；其餘還有9系統未送件，包括大豐、台灣寬頻通訊等。