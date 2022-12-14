生命接力賽獲重生　低溫治療重啟心跳

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透過單位合作 優先搶救生命鄭舜平院長表示，能夠讓瀕死病人順利存活，新北市消防局的到院前高品質的急救處置、與病人到臺北醫院後醫護團隊的緊急處置、加護病房進行重症與低溫治療的照護缺一不可，在生命接力賽中的每一個環節的人員都非常重要，臺北醫院將持續強化急重症醫療能力，擴充急重症服務量能，持續守護大新莊鄉親健康。
陳先生分享，瀕死時好像在一個光裡看見上帝，上帝叫他趕快起來，第一次被呼喚時沒醒，第二次時又被上帝呼喚時才醒來，宛若重生能夠和大家分享生命故事真的很感恩，感謝妻子、119、醫護人員，感謝神的恩典、生命的奇跡及大家的愛，既然上帝給他能夠繼續活在世界上，他也會盡心奉獻自己的一份力量，在工作、在生活上幫忙需要幫助的人。
盡快急救型措施 提高到院存活率急診科游秉勳主任表示，心梗生命聯防群組是與新北市救護人員直送部北的急重症綠色通道，在救護車行進間，救護人員能提供病人的生命徵象與心電圖給急診醫師與心臟科醫師判讀，讓醫療團隊能盡快安排必要的救治措施，搶得治療時機，提升OHCA存活率、增加心肌梗塞救治成效。陳先生在到醫院前呼吸心跳停止30分鐘，急診團隊接手搶救在5分鐘內恢復，並以電腦斷層排除無腦部出血後，立即由心臟科緊急導管手術團隊接手。
心臟內科黃啟銘主任表示，在通訊群組裡確認病人為急性心肌梗塞個案後，立即召回團隊執行緊急心導管手術，經血管攝影發現陳先生的三條主要冠狀動脈嚴重狹窄，其中兩條血管完全阻塞，在最短時間內成功恢復全阻塞冠狀動脈之血流，減少因缺血造成之心臟損傷，即送至加護病房進行重症照護與低溫治療。
因氣溫驟降 心肌病變多近期氣溫驟降，黃啟銘主任提醒，高血壓病人發生心梗的機率是一般人的2.5倍，高血壓是最常見的疾病之一，為目前已開發國家中引起心臟血管疾病及死亡的重要原因。長期而言，高血壓將使心臟肥厚進而引起心肌病變及心臟衰竭。
對血管而言，將引起腦中風、冠狀動脈疾病、主動脈瘤、主動脈血管剝離及腎血管疾病等嚴重併發症，造成病人永久的傷害及死亡。因此高血壓病人平時要照醫囑按時服藥、定期回診、適當運動、飲食控制、避免情緒大起大落，進入秋冬季節更要小心注意監控血壓。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56102
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