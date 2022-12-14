2023台資通訊產業10大前景！ESG、數位轉型重要性提升

資策會今日舉行「2023年台灣資通訊產業前景」記者會，發布明年產業新趨勢，首先，淨零轉型烙潮漫延至台灣中小企業，為配合國際品牌客戶2030年淨零碳排的中期目標需求，明年台灣產業供應鏈將擴大產品碳足跡盤查。
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前景二，台灣將啟動企業ESG永續報告練功潮，ESG將影響未來企業投資決策，符合ESG標準的企業將更能吸引資金挹注。
2023年須留意資本額達20億元的上市櫃公司，應編制與申報「永續報告書」之外，歐盟2024年起將實施「企業永續報導指令」（CSRD），違反的企業將遭受罰款，楊中傑表示，歐盟是台灣第五大貿易夥伴，有貿易往來的大型企業宜開始準備因應，而台灣中小企業須開始鍛鍊ESG基本功，讓ESG成為公司成長與永續營運的標準配備。
前景三，企業加速數位投資，台灣中小企業轉型意願升高，並從轉型意識的變革邁入落實的數位投資，觀測數位應用導入，多以經營管理優先，其次為生產管理與創新應用，數位工具多以成本負擔較低或效益較高如雲端、客戶端應用等方式為主。
前景四，8吋SiC量產加速台廠第三類半導體發展，國際大廠Wolfspeed、II-VI已啟動8吋SiC晶圓量產，台廠將跟進8吋SiC量產開發，有助於建立完整SiC供應鏈，擺脫國際大廠箝制，也能帶動台廠8吋GaN-on-SiC晶圓開發、業者切入8吋SiC／GaN晶圓代工，更能加速高功率應用導入。
前景五，台灣電動車業者全球能見度提升，憑藉ICT優勢，臺灣可從面板、車用電腦、ADAS切入汽車產業鏈，以智慧座艙為例，我國ICT業者如面板廠、車用電腦廠切入座艙分域系統整合控制，未來將統籌座艙系統轄下所有零組件，包括：儀表板、抬頭顯示器（HUD）、車內監控、ADAS、電子後照鏡、車載資通訊系統、車載娛樂系統（IVI）、車載電腦、面板、空調與副駕駛前方螢幕等。
前景六，去中化與G速世代商機持續嘉惠台網通廠，未來幾年歐美國家將維持去中化原則，巨額投資新世代高速基礎網路，刺激更多新技術與產品的問市，2023年新一代NG PON ONU、5G FWA CPE、Wi-Fi 7路由器等設備的陸續推出，將為台灣網通廠帶來商機。
近年台廠直攻電信商的策略奏效，疫情期間受惠於多國網路建設政策，營收大幅提升並增加非中製造地點與出貨比重布局。
前景七，軟體定義需求攀升，在產品開發過程中，軟體須搭配各樣的垂直產業應用情境進行設計，對軟硬整合能耐的要求不斷提高，預期將帶動系統商擴大對軟體技術與人才的投資。
前景八，無縫化數據分享，數據孤島已成為企業、組織須解決的關鍵難題，「無縫化數據」將成為解方。其以雲端環境為基礎，在數據生產者與數據消費者數據集群間，進行即時性數據共享、無縫化協作，改變了當代數據架構，也成為跨越數據孤島的解決方案。
前景九，虛實共融的新型態數位體驗興起，透過虛實店員的遠距聯手，創造出新形態的數位體驗。
前景十，永續城市醞釀性別包容、身心障礙包容、種族包容以及高齡包容等4大「包容力科技」商機，楊中傑表示，台灣產業可從自身業務相關議題出發，有意識的關注不同群體的需求差異與多樣性，掌握包容力科技商機。