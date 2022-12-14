打擊黑幫！法務部指示最高檢察署　全力緝捕組織犯罪

詐欺集團猖獗，造成許多國人受害，近期更爆發多起求職受騙遭囚受虐事件，高等檢察署及各級檢察署全力貫徹行政院核定通過的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，自今年6月起至11月30日，協調警調同步執行7波查緝，總計破獲詐欺集團765件，與去年同期查獲件數相較成長73.07％，並扣得犯罪所得逾22億元。法務部長蔡清祥表示，除打詐外，還有組織犯罪、黑幫猖獗，已要求檢察總長邢泰釗統籌、盤點偵辦中的黑幫、組織犯罪加以追緝。
記者潘千詩／台北報導
台北地檢署檢察官張雯芳表示，之前偵辦以林姓、李姓男子為首的人口販運集團，分別利用臉書刊登柬埔寨博弈、遊戲客服等徵才廣告，以高薪或可協助清償小額債務等話術，誘騙年輕人前往柬埔寨，再以每人1萬7000至1萬8000美金不等價碼，將被害人賣給在金邊、西港等地經營電信詐騙機房的買家以從事電信詐騙工作。
張雯芳表示，若有不從或業績不佳，或恫稱柬埔寨每天都有人賣器官、被活埋等語，或揚言將其轉賣到其它環境更惡劣的公司，甚至予以毆打、電擊、關入密閉空間，再轉向被害人家屬要求高額贖金。
高檢署表示，本案計查獲被告10人，羈押7人，被害者共88人，販賣被害人之犯罪所得近1500萬元。
針對近期的求職詐騙囚禁事件，迄今年12月12日止，檢察機關已偵辦相關案件共59件，被告人數共265人、羈押88人，被害人共265人，查扣犯罪所得共2346萬8000元；另外，誘騙國人至境外從事電信詐欺涉及人口販運案件，迄今年12月12日止，檢察機關已偵辦413件，被告共855人、羈押96人，被害人共764人，查扣犯罪所得共160萬900元。
蔡清祥表示，國人痛恨的詐欺案猖獗，高檢署率同地檢署檢察官做策略上改變、方法上精進，所以能有成果，尤其扣押犯罪所得有所成效；詐騙手法不斷翻新、很多興新手法在檢察官發覺偵辦後，在適當時機及不違反偵查不公開原則下，應儘速對外說明，以遏止預防；至於影響社會治安的地下匯兌問題，也已要求調查局針對舊有現有的案件積極處理，有效打擊，恢復金融次序，勿讓地下金融影響社會治安。