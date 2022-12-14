中印邊界爆流血衝突　印軍持棒暴打解放軍

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中國解放軍西部戰區發言人龍紹華13日指出，西部戰區邊防部隊在中印實際控制線中方一側進行例行巡邏時，遭到印軍非法越線攔阻，表示「我應對處置專業規範有力，穩控現地局勢，目前中印雙方已脫離接觸。」中國外交部發言人汪文斌稱目前中印邊境局勢總體平穩。
印度國防部隨後也證實，雙方在邊境爆發小衝突，成雙方軍隊都有人受傷，稱印軍是為了防止解放軍進入領土。另外有外媒引述印度方面消息人士說法，透露了更多的衝突細節，指出雙方巡邏隊當時在一座山峰面交鋒，並爆發了肉搏戰，部份士兵摔弱跌在岩石上受傷。
另有消息人士指出，衝突當時約有超過300名解放軍，配備著棍棒、木棍及其他裝備前來，並且朝著印軍陣地投擲石塊，隨後遭到印度士兵反擊，被逼退回實際控制線另一側。
《自由亞洲電台》報導指出，13日晚間推特流傳一段疑似為「共軍與印軍交戰影片」，從影片中可以看見，解放軍集結大批人力，持著盾牌挺進印軍駐紮範圍。但印軍隨即拿出長棍棒回擊，並暴打共軍，期間不斷向對方叫囂。最後共軍從印軍範圍撤退。不過這段影片的確切拍攝時間不明，另有網友認為畫面中的天氣應是在夏末初秋季節拍攝，與目前12月山上天氣狀況不同，因此尚無法證實真偽。
不過這次發生的衝突事件，是印度與中國軍隊繼2020年6月在拉達克地區加萬谷（Galwan Valley）發生搏鬥，第二次發生類似事件。當時印度方面有20名軍人死亡，中國也有人員傷亡，但未公布數字。兩軍都增派人員、武器和補給至這片高海拔地區。
由於中國與印度共享逾3000公里、未完全劃定的邊界，雙方長期以來遵守協議，避免在「中印實際控制線」沿線使用任何槍砲。