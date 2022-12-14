一帶一路助掩財政困難！中國靠「貨幣交換」維持關係

中印邊界爆流血衝突　印軍持棒暴打解放軍

▲中印軍隊9日在印度北邊的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）邊界地帶爆發流血衝突，雙方士兵皆有受傷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中印軍隊9日在印度北邊的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）邊界地帶爆發流血衝突，雙方士兵皆有受傷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國與印度雙方在9日時於喜馬拉雅山邊境爆發衝突，雙方上演肉搏戰，使用石塊、棍棒等武器，再加上雙方是在山峰起爭執，還有部份士兵從上方摔落撞到岩石，多人在衝突中受傷，這也是2020年印度西北部拉達克地區邊境衝突後，中印之間再度爆發類似事件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，中國與印度雙方軍隊9日在印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區爆發衝突，衝突地點在「中印實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）區域，雙方士兵皆有受傷。在衝突發生之後，雙方軍隊撤離該地區，兩國在當地的駐軍指揮官則展開談判解決爭端。

中國解放軍西部戰區發言人龍紹華13日指出，西部戰區邊防部隊在中印實際控制線中方一側進行例行巡邏時，遭到印軍非法越線攔阻，表示「我應對處置專業規範有力，穩控現地局勢，目前中印雙方已脫離接觸。」中國外交部發言人汪文斌稱目前中印邊境局勢總體平穩。

印度國防部隨後也證實，雙方在邊境爆發小衝突，成雙方軍隊都有人受傷，稱印軍是為了防止解放軍進入領土。另外有外媒引述印度方面消息人士說法，透露了更多的衝突細節，指出雙方巡邏隊當時在一座山峰面交鋒，並爆發了肉搏戰，部份士兵摔弱跌在岩石上受傷。

另有消息人士指出，衝突當時約有超過300名解放軍，配備著棍棒、木棍及其他裝備前來，並且朝著印軍陣地投擲石塊，隨後遭到印度士兵反擊，被逼退回實際控制線另一側。

《自由亞洲電台》報導指出，13日晚間推特流傳一段疑似為「共軍與印軍交戰影片」，從影片中可以看見，解放軍集結大批人力，持著盾牌挺進印軍駐紮範圍。但印軍隨即拿出長棍棒回擊，並暴打共軍，期間不斷向對方叫囂。最後共軍從印軍範圍撤退。不過這段影片的確切拍攝時間不明，另有網友認為畫面中的天氣應是在夏末初秋季節拍攝，與目前12月山上天氣狀況不同，因此尚無法證實真偽。

不過這次發生的衝突事件，是印度與中國軍隊繼2020年6月在拉達克地區加萬谷（Galwan Valley）發生搏鬥，第二次發生類似事件。當時印度方面有20名軍人死亡，中國也有人員傷亡，但未公布數字。兩軍都增派人員、武器和補給至這片高海拔地區。

由於中國與印度共享逾3000公里、未完全劃定的邊界，雙方長期以來遵守協議，避免在「中印實際控制線」沿線使用任何槍砲。

最新印中邊界衝突　印國防部召緊急會議

中國否認中印邊界起衝突　指局勢總體平穩

世界首富換人當！特斯拉股價大跌　馬斯克遭拖累身家縮水

北京疫情爆發！中國延後年度經濟會議　何時召開無時間表

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀