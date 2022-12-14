冬天、寒流必吃「9種產熱爆汗食物」立馬自帶暖爐解決手腳冰冷

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老薑
老薑含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和，天冷時不妨來一碗蛤蜊薑湯、熱薑茶。
辣椒
辣椒素是辣味的來源，辣度越高越能感覺到身體發熱，另外辣椒素也可以刺激血液循環，怕冷的人可以吃一點辣讓自己流汗，但腸胃道敏感的朋友建議不要空腹吃辣。
黑胡椒
黑胡椒的胡椒鹼不僅可以助驅寒保暖，也能幫助抑制脂肪合成。
薑黃
薑黃素有助身體產熱、提高代謝力，且有豐富的鐵質可促進血液循環。
大蒜
蒜素能促血液循環、增加代謝力，建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，平時也可以將大蒜融入料理中，像是喝蒜頭雞湯、炒菜都可以加多一點大蒜。
韭菜
韭菜屬於辛香食材，可幫助血液循環，因此也推薦有心血管疾病、高血壓的朋友可以吃韭菜。
熱紅茶
茶黃素能促進能量代謝、維持體溫，曾有研究指出，當喝完熱紅茶時體溫下降速度比較慢，能維持比較長的體溫。
70%以上可可
巧克力雖然屬於甜食類，但其實70%以上巧克力所糖添加的比較少，可可多酚能保持身體循環力，且其中還有咖啡因和類黃酮有助增加大腦血流量、可可鹼則協助調節情緒，所以適量享用是沒問題的。
肉桂
肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫、促進身體代謝，推薦冬天喝杯肉桂拿鐵 暖暖身。
暖身NG
此外，高敏敏也提醒大家避免食用暖身NG飲品或食材，如酒精會造成血管擴張，一開始喝時會感到身體暖，但退酒後會感覺更冷；濃咖啡有高含量的咖啡，攝取過多易造成血管收縮、手腳易更冰冷。
三明治穿搭
除了飲食之外也要重視保暖，高敏敏建議掌握「三明治穿搭」，很多人認為有穿外套就等於保暖， 所以最裡面的衣服都穿短袖tshirt，但其實「三明治」穿搭才正確。由內至外的穿衣順序應為棉衣內搭-毛衣-防風防水外套， 這樣穿更能維持體溫。
另外，冬天常發現的猝死案例大多「沒有好好保暖脖子和耳朵」，這兩個看似不重要的小地方，其實佈滿許多交感神經和血管，且耳朵沒有脂肪可供溫暖。建議大家出門在外一定要另外搭配一條圍巾及耳罩保護自己，尤其家裡有長輩的要多加注意。
在此也提醒高危險群如患有高血壓、心血管疾病的人，要避免從事易離開人群的活動如單獨爬山、泡湯等；有運動習慣的朋友，也要避開早晚的寒冷高風險時段。
高敏敏也叮囑民眾，血管在人體內就像納百川的海洋，別以為肆無忌憚的吃油炸、重口味或甜食沒關係，事實上長期累積的代謝垃圾在血管壁會讓血管提早硬化、老化、阻塞，某天就可能一觸即發，引發不可挽回的悲劇。
本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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