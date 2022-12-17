朱俐靜走5個月了！臉書、IG突發文　上萬粉絲一看全掉淚

眾星降片酬拍《無間道》！劉德華超霸氣喊「不拿錢先拍」

▲香港導演劉偉強透露，當初拍攝《無間道》時，眾多大咖演員自願降低片酬協助電影完成。（圖／華映娛樂提供）
▲香港導演劉偉強透露，當初拍攝《無間道》時，眾多大咖演員自願降低片酬協助電影完成。（圖／華映娛樂提供）

記者黃雅琪/台北報導

香港警匪電影經典之作《無間道》3部曲，由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，劉德華、梁朝偉領銜主演，黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等超強實力派眾星雲集。4K畫質修復版即將重新上映，14日香港導演劉偉強以視訊方式接受聯訪，他透露當年拍片資金不足，眾多大咖演員自願以平易近人的片酬協助拍攝，令他心存感激。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲導演劉偉強認為自己很幸運，能遇見眾多好演員幫忙。（圖／華映娛樂提供）
▲導演劉偉強認為自己很幸運，能遇見眾多好演員幫忙。（圖／華映娛樂提供）
時隔20年《無間道》3部曲重返大銀幕，香港導演劉偉強欣慰道：「覺得（時間）過很快！沒想過20年後電影可以重新上映。覺得很開心，不管是在電影院看還是在其他地方看，都覺得拍得挺好！」

導演劉偉強認為自己很幸運，能夠找到那麼多好演員，當年拍攝電影《無間道》的時候，香港電影環境已經不如從前輝煌，導演劉偉強也透露：「每個人都是『減薪酬』去拍片！」

▲導演劉偉強表示，當年劉德華自願先不拿片酬即開拍。（圖／華映娛樂提供）
▲導演劉偉強表示，當年劉德華自願先不拿片酬即開拍。（圖／華映娛樂提供）
被問及兩位男主角劉德華、梁朝偉如何力挺拍攝，導演劉偉強表示「當時預算其實是不夠，投資者覺得很貴，還記得在預算這一塊談了很久很久，劉德華就說我先不拿錢！第一個答應拍的也是劉德華。」

導演劉偉強非常感謝劉德華的幫助，讓他有更多預算用在製作電影上。除了劉德華以外，其他主要演員梁朝偉、黃秋生、曾志偉等人，也都開出較低的片酬幫忙。

▲黃sir（黃秋生飾演）從天台上被丟下樓身亡，梁朝偉的悲傷表情令導演劉偉強動容。（圖／華映娛樂提供）
▲黃sir（黃秋生飾演）從天台上被丟下樓身亡，梁朝偉的悲傷表情令導演劉偉強動容。（圖／華映娛樂提供）
《無間道》片中黃秋生飾演的黃sir，被韓琛（曾志偉飾演）手下毆打，強逼其供出臥底身分未果，黃sir被拋下樓身亡。這一段劇情是導演劉偉強認為最感人的橋段：「你看梁朝偉看黃sir的表情很感人，他們之間師徒的關係，還有葉 Sir（許金峰飾演）、梁 Sir（尹志強飾演）不能去靈堂上香，也很感動。」

▲導演劉偉強最感動劇情是黃秋生、梁朝偉的師徒情深。（圖／華映提供）
▲導演劉偉強最感動劇情是黃秋生、梁朝偉的師徒情深。（圖／華映娛樂提供）
港媒曾報導過，黃秋生拍攝跳樓戲當天正巧生日，其實不想「跳」，導演劉偉強笑回：「他是說笑的啦！因為拍戲就是拍戲，我們還有送生日蛋糕給他，讓他開心點『跳』。」他還透露，明年有望拍攝「消防員」題材的新電影。

經典港片《無間道》4K修復版！影帝劉德華、梁朝偉飆演技

專訪／《花路阿朱媽》文化差異改劇本　姜亨碩撒嬌惹人愛

超齡演出計程車司機　黃秋生看片驚呼：我有這麼老嗎？

金馬59／突接失蹤親人祝賀！影帝黃秋生：天上媽媽知道了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀