眾星降片酬拍《無間道》！劉德華超霸氣喊「不拿錢先拍」

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導演劉偉強認為自己很幸運，能夠找到那麼多好演員，當年拍攝電影《無間道》的時候，香港電影環境已經不如從前輝煌，導演劉偉強也透露：「每個人都是『減薪酬』去拍片！」
被問及兩位男主角劉德華、梁朝偉如何力挺拍攝，導演劉偉強表示「當時預算其實是不夠，投資者覺得很貴，還記得在預算這一塊談了很久很久，劉德華就說我先不拿錢！第一個答應拍的也是劉德華。」
導演劉偉強非常感謝劉德華的幫助，讓他有更多預算用在製作電影上。除了劉德華以外，其他主要演員梁朝偉、黃秋生、曾志偉等人，也都開出較低的片酬幫忙。
《無間道》片中黃秋生飾演的黃sir，被韓琛（曾志偉飾演）手下毆打，強逼其供出臥底身分未果，黃sir被拋下樓身亡。這一段劇情是導演劉偉強認為最感人的橋段：「你看梁朝偉看黃sir的表情很感人，他們之間師徒的關係，還有葉 Sir（許金峰飾演）、梁 Sir（尹志強飾演）不能去靈堂上香，也很感動。」
港媒曾報導過，黃秋生拍攝跳樓戲當天正巧生日，其實不想「跳」，導演劉偉強笑回：「他是說笑的啦！因為拍戲就是拍戲，我們還有送生日蛋糕給他，讓他開心點『跳』。」他還透露，明年有望拍攝「消防員」題材的新電影。