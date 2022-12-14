美通膨續降溫　瑞銀估美升息放緩、明年5月見頂

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瑞銀表示，目前美國2及10年期國債收益率昨日分別下跌16及11個基點至4.22%及3.5%，前者曾經下跌25個基點，創下2008年以來的最大單日跌幅。另外，美元指數跌至6月以來低點，比8月高位回落約9%。
美國最新資料也印證瑞銀的的觀點，即美國通膨已見頂，核心商品價格下跌0.5%，連續第2個月下跌，進一步證明疫情造成的扭曲現象，包括供應鏈中斷和對商品的過度需求正在消退。值得注意的是，美國二手車價格環比下降2.9%，新車價格持平；服裝價格在連續2個月下跌後反彈0.2%。服務通脹放緩至0.4%，低於10月的0.5%，更比9月低接近一半。
此外，美國住房開支約占CPI的1/3，這部分繼續強勁增長，瑞銀認為，隨著租賃協到期和重新談判租金，住房通脹應會有所緩解，儘管通膨正在降溫，但投資者應該繼續為市場震盪做好準備，除了通膨，美國聯準會還需要看到勞動力市場降溫，美國聯準會主席鮑爾11月底表示，勞動力市場僅顯示出再平衡的初步跡象，工資增長仍遠高於與2%通脹目標一致的水準。
瑞銀也認為，由於經濟對勞動力的需求仍然強勁，市場美聯準會結束升息的預期似乎過度了，雖然瑞銀預計聯準會12月將會放慢加息的步伐，但政策制定者可能同時強調，遏制通脹的工作尚未完結，在美國聯準會暫停加息之前，職位創造和工資增長需要放緩。
此外，市場尚未充分反映此前政策緊縮對經濟增長的負面影響，瑞銀表示，美股自10月中旬以來的反彈速度太快，過度計入了好消息，但利用期權來對沖下行風險，而不是減少對股票的配置，投資者也可以考慮通過低相關性的對沖基金策略來追求回報，或增加私募市場敞口來創造長期價值。