冬季養生首重養腎！中醫推６食材，吹風機吹２穴位可怯寒。

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許芳綺中醫師表示，現代人往往營養過剩，冬季進補未必需要當歸羊肉湯、十全大補湯、八珍湯等來大補氣血。而像是平常就因工作、生活、熬夜使身體呈現陰虛陽亢的狀態，或是感冒、皮膚發炎、生理期時，也都更不建議吃這些容易上火的補湯。
許芳綺中醫師建議，中醫認為冬季與腎相對應，冬季養生首重在養腎，飲食可攝取一些補腎、溫養的食材，例如黑芝麻、黑木耳、海帶、堅果、南瓜、桂圓等都是很好的選擇。而因工作、生活等陰虛陽亢者可選性質較平和的四神湯。體質人人有所不同，冬季進補還是應先由專業中醫師檢查，根據體質開立適合的藥材。
冬季易引心血管、呼吸道疾病，中醫教簡單６撇步有助防範！
在日常生活方面，許芳綺中醫師也表示，由於冬季寒冷、早晚溫差較大，較容易使心血管疾病及呼吸道疾病發作，因此平時就要注意保暖，特別是頭面、脖子、四肢末梢等處。建議早睡晚起以待陽光，晚上11點以前入睡佳，早上等太陽出來再起床，也提醒年長者剛睡醒別直接離開溫暖的被窩，先在被子裡動一動暖身後再起身，再穿上睡前放在床頭邊的外套、毛線帽，如使有助於避免溫差太大而引起中風或氣喘等問題。
平時也可以在有溫暖陽光的時候進行緩和的運動，例如散步、瑜珈、太極拳、八段錦等，讓陽光照在後上背以及後頸部的大椎穴，可養護自身的陽氣。寒流來時也可以用吹風機吹湧泉穴和大椎穴保暖，有助怯寒。
冬季癢別只擦藥治標不治本，中醫依體質治療達內外同治！
冬季癢也是冬季常見問題，不論是乾冷之時、泡溫泉或洗熱水澡過度搓洗、疫情期間不得以使用較多酒精等，都容易使得皮脂腺分泌油脂降低甚至消失、皮膚水分散失，搔癢難耐若抓破形成傷口，還得留意細菌感染、蜂窩性組織炎，異位性皮膚炎患者更可能惡化。
許芳綺中醫師提醒，冬季更應重視保濕，保護皮膚、減少刺激，皮膚乾燥時可擦無香精的潤膚乳液保養，但藥膏或消炎止痛藥只能治標不能治本，還是應從身體內在調理進行改善，依個人體質開立適合的中藥、搭配潤膚、止癢的紫雲膏修復皮膚，以達內外同時治療的效果。
「冬不藏精，春必病溫」冬天先養好，春天才不易生病！
許芳綺中醫師呼籲，中醫認為「冬不藏精，春必病溫」冬季若不收藏精氣，等到春天到來便容易因自身正氣不足而容易生病。提醒冬季應注重養生，好等待春天到來有健康的身體迎接新的開始！
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