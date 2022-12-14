名家論壇》錢震宇／千錯萬錯都是選民的錯

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昨天民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦召開會議，針對敗選原因進行討論，包括假訊息的傳播管道、兵役問題、投票行為的改變、民調的準度及變化、認知作戰、基層組織作戰、提名時間太晚、疫情等多所討論。只不過，從媒體的報導看來，這又是一場為了開而開的檢討報告，流於形式不說，敗選原因竟然扯到假訊息跟認知作戰，最後更有人提到抖音的內容，影響到選民的投票意向。
「怪來怪去就是不怪自己」。民進黨選後不知檢討，就選前民眾不滿的施政項目好好整頓一下，趕快把民生跟經濟的洞補起來，偏偏去操作政治議題，被指與黑金掛勾，就刻意去修「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，不檢討黨內有黑道背景的人，反倒指責在野黨，修法不是不行，但不是針對性修法，更何況外界指黃承國、台南郭再欽等都是民進黨黨職，你不敢動他們，只是用修法在轉移焦點。
然後說抖音很多內容對民進黨不利，快速傳散下導致敗選，我倒要問問蔡英文，妳都已經要NCC嚴打假新聞、假訊息了，還怕人家拍抖音？內容已經全面控管了，現在還要禁平台，這不是箝制言論自由是什麼？剛成立的數位發展部，不去搞正事，處理網路資安、通訊詐騙、不在籍投票等實質民生議題，一出手竟然是要把TikTok、抖音打成「危害國家資通安全產品」，接著要求各部會禁止使用，真是荒謬透頂。
行政院主計總處才發布10月受僱員工薪資調查統計結果，在考量消費者物價指數（CPI）後，今年1月至10月實質經常性薪資41346元，年減0.13%，顯示薪資成長跟不上物價通膨速度，實質薪資倒退，衝擊購買力。受影響最大的還是年輕人，但民進黨拿不出一點辦法，兩手一攤就說是受限大環境及國際通膨影響；這跟選輸兩手一攤推說是民眾不想看到一黨獨大，意思是一樣的。民進黨從不檢討自己，只會怪別人，然後年輕人不支持民進黨，就說是被抖音影響，現在還要延長兵役，這根本是跟年輕人作對吧！
看來，民進黨還沒有學到教訓，還認為在大內宣跟政治手段上做的還不夠，所以變本加厲地去蔣、禁抖音。好吧！反正有錯都是選民的錯，就讓民進黨這樣下去吧！2024等著被選民再次檢驗。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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