託鄭麗君登記！賴清德參選民進黨主席　提4願景壯大台灣

名家論壇》錢震宇／千錯萬錯都是選民的錯

▲九合一大選結束至今兩個多禮拜，民進黨創下創黨以來最難堪的縣市首長成績，2024將等著被選民再次檢驗。（圖／行政院提供）
▲九合一大選結束至今兩個多禮拜，民進黨創下創黨以來最難堪的縣市首長成績，2024將等著被選民再次檢驗。（圖／行政院提供）

文／錢震宇

九合一大選結束至今兩個多禮拜，民進黨創下創黨以來最難堪的縣市首長成績，本以為會痛定思痛、加速改革，以回應人民的期待。孰料，除了蔡英文辭黨主席之外，民進黨上下沒有一個人認為是民進黨自己的問題，「嘴巴講檢討改進，身體卻根本沒有這意思」。開了兩場檢討會，得出結果竟是「提名時間太晚、假訊息太多、抖音造成」，然後民進黨政府開始要延長兵役、禁抖音、鼓勵拆蔣中正銅像，「這到底是什麼樣的爛政府」！

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我很好奇，現在如果有政黨民調，民進黨的支持度會剩下多少？選前民進黨跟親綠媒體不是都很愛做民調帶風向，還做出跟其他民間民調公司相反的民調。現在選後，怎麼不做一下民進黨的民調，讓選民評分一下，順便調查一下民進黨敗選的原因。選後，竟然沒有民調公司要做一下政黨民調，是沒人付錢委託，還是選完不演了？

昨天民進黨敗選檢討小組召集人鄭文燦召開會議，針對敗選原因進行討論，包括假訊息的傳播管道、兵役問題、投票行為的改變、民調的準度及變化、認知作戰、基層組織作戰、提名時間太晚、疫情等多所討論。只不過，從媒體的報導看來，這又是一場為了開而開的檢討報告，流於形式不說，敗選原因竟然扯到假訊息跟認知作戰，最後更有人提到抖音的內容，影響到選民的投票意向。

「怪來怪去就是不怪自己」。民進黨選後不知檢討，就選前民眾不滿的施政項目好好整頓一下，趕快把民生跟經濟的洞補起來，偏偏去操作政治議題，被指與黑金掛勾，就刻意去修「公職人員選舉罷免法第26條修正草案」，不檢討黨內有黑道背景的人，反倒指責在野黨，修法不是不行，但不是針對性修法，更何況外界指黃承國、台南郭再欽等都是民進黨黨職，你不敢動他們，只是用修法在轉移焦點。

然後說抖音很多內容對民進黨不利，快速傳散下導致敗選，我倒要問問蔡英文，妳都已經要NCC嚴打假新聞、假訊息了，還怕人家拍抖音？內容已經全面控管了，現在還要禁平台，這不是箝制言論自由是什麼？剛成立的數位發展部，不去搞正事，處理網路資安、通訊詐騙、不在籍投票等實質民生議題，一出手竟然是要把TikTok、抖音打成「危害國家資通安全產品」，接著要求各部會禁止使用，真是荒謬透頂。

行政院主計總處才發布10月受僱員工薪資調查統計結果，在考量消費者物價指數（CPI）後，今年1月至10月實質經常性薪資41346元，年減0.13%，顯示薪資成長跟不上物價通膨速度，實質薪資倒退，衝擊購買力。受影響最大的還是年輕人，但民進黨拿不出一點辦法，兩手一攤就說是受限大環境及國際通膨影響；這跟選輸兩手一攤推說是民眾不想看到一黨獨大，意思是一樣的。民進黨從不檢討自己，只會怪別人，然後年輕人不支持民進黨，就說是被抖音影響，現在還要延長兵役，這根本是跟年輕人作對吧！

看來，民進黨還沒有學到教訓，還認為在大內宣跟政治手段上做的還不夠，所以變本加厲地去蔣、禁抖音。好吧！反正有錯都是選民的錯，就讓民進黨這樣下去吧！2024等著被選民再次檢驗。


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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