英業達、英特爾攜手微軟　邁進 5G 與AI驅動產業創新

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英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，5G的成功取決於廣泛的生態系統。英特爾身為開放式生態系的倡議者，多年來與產業領導廠商合作定義5G解決方案、開源軟體和基於標準的技術。英特爾很高興再次與英業達合作，推動眾多的創新，相信雙方攜手推出的5G Next Lab將在台灣的數位轉型中扮演相當重要的角色。
台灣微軟總經理卞志祥表示，英業達與微軟結合5G、IoT 和 AI 的力量，將為全球企業提供新的創新服務，加速推動邁向工業 4.0 轉型。微軟與英業達建立了長期的戰略合作夥伴關係，很高興看到隨著 5G Next Lab成立，雙方的合作夥伴關係持續加深。英業達致力於將其視野擴展到 5G 專用網絡、雲端計算、智慧裝置和物聯網，微軟很榮幸能夠藉由 Azure為 5G Next Lab 提供支援，期待下一代 5G 通訊解決方案，能夠幫助更多企業和產業取得更多成就。
5G Next Lab旨在為英業達的生態系合作夥伴提供一個工作空間，以進行端到端的產業解決方案整合，並提供一個展示空間來「展示和講述」這些解決方案。英業達首先歡迎來自電子和半導體製造業的合作夥伴，攜手打造智慧工廠解決方案，因為製造業預計將成為最廣泛使用5G專用網路的產業。而英業達在自家工廠採用了這些解決方案，經過驗證已帶來非常好的投資報酬率。
與新漢及趨勢科技的合作是一個成功案例，三方為智慧工廠提供安全且端到端解決方案有著共同的願景。英業達的5G專網解決方案，加上新漢頂尖的AIoT（AI + IoT）I4.0跨界整合系統和解決方案，以及趨勢科技專為企業專用網路設計的多層式混合網路資安防護，並且整合微軟領先世界的HoloLens。共同為智慧製造客戶帶來無與倫比的好處，包括輕而易舉地驗證和實施，更快的上線時間，網路與端點的聯合防禦，和更低的整體擁有成本。
英業達、新漢、趨勢科技和微軟今天簽署了四方合作備忘錄，以揭示共同釋放5G具體價值和加速製造業數位轉型的強烈願景和意圖。此次合作也為英業達未來與所有生態系合作夥伴的整合開啟新頁。
新漢董事長林茂昌表示：疫情趨緩後，無人化、少人化成為製造業新趨勢，對於智慧製造、自動化市場帶來支撐力道。憑藉過去打造10個技術里程碑與產品線，新漢成功由IPC硬體供應商轉型成為AIoT整體解決方案集團。很榮幸此次能夠攜手英業達、微軟與趨勢，建構完整智慧工廠解決方案，長期目標前進全球市場，共同建置由 5G 串聯的智慧工廠。