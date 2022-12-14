中國民眾盼「提早返鄉過年」避染疫　春運機票預訂量大增

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根據中國訂票網站「去哪兒旅行」針對2023年春運的預測，民航在疫情三年後的春運將迎來首次高峰，恢復至疫情前八成。該平台向近百個縣市的防控辦與疾控中心致電，詢問今年春節「是否可以返鄉」、「旅途上感染會不會被拒收」，多個縣市皆僅回應「歡迎遊子歸鄉，旅途注意防護」
根據去哪兒數據顯示，自12月7日以來，春運期間（2023年1月7日-21日）機票預訂量出現大幅增長，比起前一周增長了近8.5倍，春運的火車票預購也同樣增長明顯。包含前往北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、杭州等重要城市的民航機場航班取消率降低外，春運機票的熱門目的地則包含哈爾濱、三亞、成都、海口、上海、長春、深圳、瀋陽、北京、昆明。
去年中國為防範春運導致大規模感染，在全國各地採取「就地過年」這項非強制性措施，以「非必要不離開，非必要不返鄉」口號勸留。據統計，2021年中國有超過1億人選則就地過年。
擁有740萬人口的香港在今年初Omicron病毒株爆發時，也因為碰上農曆新年，在許多聚餐與人口移動下，二月底單日新增五萬多名確診案例，單日死亡人數達170多人，總共造成6000多人死亡，其中96%皆為60歲或以上的人，死亡比例全世界最高。
另外，根據《美國之音》報導，專家建議除了中國各級政府倡導「就地過年」外，還主張通過NPI（非藥物介入措施）調控延後並降低中國疫情高峰的速度。專家說，中國現階段最明智的作法就是提高危老族群的疫苗施打率，最好能盡快引進西方mRNA次世代疫苗，避免影響春節後中國醫療體系或是ICU （加護病房）占床率。