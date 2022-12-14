2022鶯歌藝術季即將登場！質感品牌、街藝演出邀你樂翻
▲「2022鶯歌藝術季」集結40間質感風格品牌，在陶瓷藝術園區推出市集。圖為「懶洋洋製造所」陶藝作品。（圖／品牌提供）
生活中心/綜合報導
2022-12-14 19:00:00
「2022鶯歌藝術季—來唱鶯歌」將自12月17日至12月25日於陶博館熱鬧登場！連續二個週末假期在陶瓷藝術園區的「微笑音樂市集」，集結40間質感風格品牌，包含︰懶洋洋製造所、陳韋竹 TA KE studio等，以及特色美食、限定手作以及26場街藝輪番精彩演出，豐富多元體驗滿滿的藝文感；在大廳「來唱鶯歌」主舞臺演唱會，邀請旺福、鄭宜農、尋人啟事等8組人氣藝人接力嗨唱，歡迎民眾前來享受冬日悠閒時光，樂翻鶯歌藝術季！
陶博館館長張啟文表示，新北市政府推動「三鶯文創整合計畫」，結合藝術、文創、觀光、產業、生態，打造鶯歌「藝術城」。今年邁入第3年的鶯歌藝術季以「來唱鶯歌」為主題，匯聚多元藝術類型，實體與數位並行，推出全齡民眾皆可共同參與的四大展演與體驗系列活動，以溫馨愉快的氛圍，展開一年一度的歲末藝術盛宴，補足全年的文藝能量。 ▲「2022鶯歌藝術季」集結40間質感風格品牌，在陶瓷藝術園區推出市集。圖為「陳韋竹 TA KE studio」陶藝作品。（圖／品牌提供） 全場chill氣氛的「微笑音樂市集」，齊聚陶藝、金工、藍染、毛線娃娃、羊毛氈吊飾、植栽等風格手作，現場進駐滿足味蕾的特色餐飲，有現烤鬆餅、原住民木鱉飯、手作米糕、手沖咖啡等品牌人氣美食。大家最愛的「巴奇先生」打擊表演、「天馬戲創作劇團」音樂劇、「特技空間」氣球表演、「小綠人」舞蹈默劇等即興互動演出，宛如置身驚喜派對；「水分子樂團」、「小麻雀樂團」輕鬆悅耳的音樂表演展開溫暖歌聲，為大家帶來難忘的音樂饗宴。 ▲連續二個週末假期舉辦「微笑音樂市集」，輕鬆悅耳的音樂表演將帶來難忘的音樂饗宴。圖為「小麻雀樂團」。（圖／品牌提供） 小老闆公益市集也同時在園區熱鬧舉行，每日10組親子家庭帶來琳琅滿目，充滿創意巧思的攤位。可愛的小老闆們叫賣自己乾淨無損的二手玩具、衣服、書籍等，將自己心愛的生活小物與大家分享，叫賣的收入所得全數捐出給兒童福利聯盟文教基金會，歡迎民眾來與小老闆們互動，一同享受助人的快樂！ ▲連續二個週末假期舉辦「微笑音樂市集」，輕鬆悅耳的音樂表演將帶來難忘的音樂饗宴。圖為「水分子樂團」。（圖／品牌提供） 首次在陶博館外牆打造高7.5米的光影藝術牆「匯聚之門」，自12月17日至明年1月2日每日下午4時30分至9時30分亮眼登場，結合音樂、影像、動畫、燈光組合演繹鶯歌匯聚多元文化歷史，全新視覺、聽覺的藝術饗宴，吸睛度十足！更多相關展訊可上陶博館官方網站及粉絲專頁查詢。 ▲「小綠人」帶來舞蹈默劇即興演出。（圖／品牌提供） ▲「天馬戲創作劇團」帶來趣味音樂互動演出。（圖／品牌提供）
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