北京疫情燒！殯儀館日夜運作火化還得排6天　墓地已售罄

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報導指出，北京的殯儀館已經「超負荷」運作。北京中醫藥大學東方醫院工作人員在微博發佈消息指出，「因這兩天殯儀館職工陸續陽性，上班人員嚴重緊缺，又因北京市近期死亡率上升，現預定火化時間最少都在5至7天，遺體積存情況嚴重。」
另外北京最大的八寶山殯儀館工作人員證實，殯儀館已經開啟所有火化爐，且24小時不停工作。該工作人員表示，預約火化已經排到20日，最早也只有19日的凌晨3時可以火化，「不管有幾個爐子，業務量都很多，我們24小時都在用，到晚上一直在火化。」
有網路影片顯示，在八寶山殯儀館外，眾多殯儀館車輛在排隊等候，有網友指出，八寶山沒有地方安置死者，只能在車裡排隊等六至七天。一名北京居民在微博上透露，他父親在在家中過世，聯繫北京多家殯儀館都說沒有冷庫，無法存放。
報導引述公開資料指出，八寶山殯儀館有19台高效火化爐，每30分鐘可以火化一具屍體，估算24小時最快能處理近50具屍體。報導指出，根據北京市網站資料顯示，北京有12家殯儀館，約90台焚化爐，如果全部啟用，每24小時可以處理4000多具遺體。
除了殯儀館火化遺體數增加之外，近期購買墓地的家庭也急速增加。北京順義潮白陵園銷售部工作人員表示，接到許多誤將陵園當殯儀館的查詢電話，但因為每天都有一批墓地出售。
北京衛健委12日發出公告表示，在醫療機構內發生新冠陽性患者死亡時，由醫療機構開具死亡證明，並及時聯繫殯儀館，自患者死亡至聯繫殯儀館原則上在2小時內完成，不得超過3小時。並且要求在北京市死亡的新冠陽性患者應就近火化，不得採用埋葬或其它保存遺體方式，不得移運出北京。