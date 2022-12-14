內幕／賴清德戰黨魁！鄭麗君代登記藏意涵　訴求進步價值

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在眾多支持者及黨內人士期盼下，賴清德今日委由鄭麗君協助，於上午10時58分赴中央黨部正式登記參選民進黨主席，並提出「重整旗鼓，協助穩定政局」、「深刻檢討，贏回人民的信任」、「廣納人才，引領創新進步」、「守護台灣，促進民主和平繁榮」等4願景。
黨政人士透露，賴清德日前確診，雖已康復出關，工作一切如常，但仍以比現行防疫規定更嚴謹的標準自我要求，因此並未親自到中央黨部登記。
至於為甚麼由鄭麗君出馬？該人士表示，除了象徵「世代合作」，也有「與民間對話」的意涵。鄭麗君是民進黨長期栽培的中生代中堅份子，由她代表登記參選，正呼應民進黨一直以來強調的「世代合作」概念，且鄭麗君屬學運世代，與將卸任的桃園市長鄭文燦、無任所大使林佳龍都熟識，在黨內人緣也很不錯。
另外，一年多來，鄭麗君在民間成立青平台，針對國政藍圖多所著墨，賴清德也多次跟青平台交換意見，雙方有一定默契及良好互動。由擔任青平台董事長的鄭麗君協助登記，也代表賴清德「與民間對話」的意念。
綠營人士表示，民進黨適逢1126慘敗，要再起的第一步就是「少點政治、多點政策」，讓人民有感。相較其他主要政黨，民進黨一直以來都較能夠提出進步思維的主張與訴求，進而跟社會對話。這樣的價值與鄭麗君一直以來所做的很相符，透過鄭麗君協助代為登記，是展現賴清德未來期盼推動進步價值的決心。
該人士也說，蔡英文執政6年多來，替台灣打了很好的底，成功做了很多改革，賴清德今日參選的宣言，也明確呼應，承諾若當選將會帶領民進黨繼續展現進步價值，也配合蔡英文政府推動進步國政。
至於鄭麗君登記參選，是否攸關未來若當選黨主席後的黨內人事，亦或牽動2024年總統大選布局？知情人士則說，並沒有與鄭麗君討論到有關乎人事的問題，登記只是邁出第一步，未來還有很多事情要做。
另據了解，由於本周五才結束登記、下周三中常會才會完成黨主席候選人資格審查，賴清德的選舉活動都還在規劃中，若是同額競選的話，或許會將各種形式的競選活動盡量單純。而由於賴清德才剛結束隔離，目前沒有安排赴嘉義市輔選的行程，「回歸」後的首個公開行程應是下周在總統府內接見訪客。