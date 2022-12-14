乾眼症「眼睛痛到睜不開」！　醫認證「1療法」有效緩解

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缺油型乾眼症 「瞼板腺功能障礙」造成彰基角膜科主任劉又綾表示，乾眼症一般治療方式分為四種，包含1.人工淚液、刺激淚液分泌的藥品、玻尿酸眼用製劑、自體血清製淚液、黏液溶解劑、抗發炎眼藥水。2.口服四環黴素類抗生素、配合眼瞼清潔、熱敷和按摩等物理療法。3.淚管栓塞、眼瞼縫合手術。
她進一步說明，因為絕大多數人（86%）的乾眼症是缺油型或混合型（缺水及缺油），阿伯是屬於後者，接受乾眼症一般治療已三個月但效果有限。缺油型乾眼症主因為「瞼板腺功能障礙」（MGD），基本治療方法就是清潔及熱敷眼瞼、抗生素治療及補充Omega-3脂肪酸。
嚴重阻塞者 脈衝光提供進一步治療瞼板腺阻塞較不嚴重的患者經上述治療就可改善；但是嚴重阻塞者，熱敷眼瞼時瞼板腺接受的熱度仍不足以軟化油脂，導致效果不彰，而「脈衝光」（IPL）可以針對這類患者提供近一步有效的治療。
脈衝光治療 降低發炎物質、殺死細菌「脈衝光」治療是利用強烈的光線，穿透表層皮膚達到深層瞼板腺，讓瞼板腺吸收這些光線轉換的熱能，而不會燙傷表皮。「脈衝光」對於MGD的治療機轉尚未完全清楚，它可減輕毛細血管擴張，降低發炎物質，殺死細菌及螨蟲，並以熱度軟化瞼板腺內的瞼脂，使其易於排出，疏通瞼板腺，進而改善缺油型的乾眼症狀，讓乾眼症患者多一項治療選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56108
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