落實淨零減排　鴻海總部接駁電動巴士MODEL T上路

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鴻海指出，MODEL T甫獲得日本設計促進協會（JDP）優良設計獎 （Good Design Award），評審團指出，這是一輛簡單而漂亮的電動巴士，擁有完善的車身設計、安全性、舒適度，且具備使用者導向的訊息傳遞。
行駛於土城的鴻海接駁巴士，採用客製化車身外觀彩繪，簡潔的設計風格隱含綠能主題，在藍綠色的漸層曲線，揉入藍色海洋與綠色大地意象，當電巴行駛時，就可在道路上看到漸層曲線優美地飄動。客製化的LED燈飾設計，搭配萬物連網線條元素，鴻海商標企業識別結合，讓人一眼就可以認出，也象徵鴻海集團在ESG領域中，對綠能、永續、環境保護的努力，未來民眾也可以經常在路上看到它們美麗的身影。
推動節能減排，並積極擴展符合ESG趨勢的電動車商機，是鴻海集團3+3策略中最為重要的一環。Model T是鴻海電動車家族中，首部商轉量產的電動車，今年開始在高雄、台南、台東、金門等地實際投入營運營運。尤其在上個月於印尼舉行的G20高峰會期間，擔任了參與貴賓接駁的重要功能，大大提高國際能見度。
除了電巴接駁外，鴻海也同步於廠區內設置電動巴士充電樁等相關周邊配套措施，從虎躍總部開始，未來包括雙北地區、桃園、新竹等地，每個鴻海廠區都會裝設電動充電樁，滿足駕駛電動車通勤的同仁需求。也希望藉此，鼓勵同仁多多選擇綠色環保的通勤方式，從日常生活做起，達到節能減排的目標。
電動巴士MODEL T，未來也會開進鴻海校園徵才現場，提供專案活動服務。此外，本月17日由鴻海科技集團主辦，在新店寶高園區舉行的「2023 電動車產業校際人才交流論壇」活動中，電動巴士MODEL T也會提供捷運新店站到寶高園區之間的交通接駁。