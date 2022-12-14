全新反派《牠》小丑！《捍衛任務4》基努李維對決甄子丹
全球票房賣座近6億美金的《捍衛任務》系列原班人馬打造的最新史詩篇章《捍衛任務4》（John Wick: Chapter 4），確定將與全美同步登台上映！「好萊塢男神」基努李維（Keanu Reeves）再度飾演身懷絕技的「殺神」約翰維克，持續與殺手組織「高桌會」展開對抗，本片耗資破億美金成本，取景地橫跨歐亞美3大洲，前往柏林、巴黎、紐約、日本等多國實地拍攝，並進一步擴大《捍衛任務》系列的「殺手宇宙」世界觀。
記者黃雅琪/綜合報導
除了系列作的熟面孔，《捍衛任務4》也再加入2名國際巨星參與演出，一位日前甫推出《子彈列車》的日本動作巨星真田廣之，將為本系列帶來嶄新「日式武打」場面；另一位則是台灣影迷非常熟悉的香港動作巨星甄子丹，挑戰飾演盲劍客角色「肯恩」，與基努李維在大銀幕展開對決！另外，曾在《牠》系列飾演小丑「潘尼懷斯」的比爾史柯斯嘉飾演的「葛雷蒙侯爵」為本集的全新反派。
基努李維出道近40年，向來以親民作風著稱，日前他前往聖保羅舉行的巴西動漫展（CCXP22）宣傳《捍衛任務4》時，突然在台上下跪磕頭3次感謝粉絲，充滿誠意的舉動，引發現場粉絲暴動歡呼。在活動現場，基努李維表示：「就動作場面而言，這部是我拍過最困難的電影，但這也是《捍衛任務４》很棒的地方。」此外，他也透露了更多《捍衛任務４》的劇情細節：「將會有多方人馬加入追逐獵殺約翰維克的行列。」他補充《捍衛任務４》片中有大量全新的動作場面，包含馬術、雙截棍、弓箭等嶄新元素，絕對會讓觀眾耳目一新！《捍衛任務4》將於3月24日與全美同步上映。