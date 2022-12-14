世足熱潮／全聯外送「進球就送折價券」！猜中冠軍加碼領
世足賽越靠近尾聲，也迎來比賽的緊張時刻，四強賽精彩對決已踢完一場，梅西所在的隊伍阿根廷確定挺進決賽！最後冠軍獎落誰家即將於12/17揭曉，全聯小時達全力支持運動賽事，12/14~12/18期間， 四強賽事每進一球，隔天就送50元面額折價券，同時於消費滿500元的訂單備註，預測冠軍國家名稱，預測成功者可獲得小時達200元折價券一張，最高可獲得3張600元。同時，家樂福也推出世足相關優惠，線上購物「家速配」12/19前輸入「前進冠軍」享99元免運。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯小時達在世足期間推出多樣優惠，持運動賽事，當球迷的最佳補給站，受惠於球賽期間外送需求增加，全聯小時達訂單數成長約1成，尤其是夜間成長更是超越2成，其中又以泡麵、飲料、零食成為球迷必買商品。進入四強賽的關鍵時刻，小時達特別加碼推出「進球我就折!」活動，12/14~12/18期間， 四強賽事每進一球，隔天就送50元面額折價券，進兩球則送100元面額折價券，最高贈出300元折價券，進球總數不分隊伍可共同累算，每場比賽限量1000份，數量有限，領完為止（12碼罰球分數不適用於此活動）。
另外，小時達也歡迎消費者一起預測冠軍國家，12/17前，消費滿500元（每單限預測一個）即可參加活動，只要在訂單備註預測得冠軍的國家名稱，預測成功者可獲得小時達200元折價券一張，最高可獲得3張。同時，家樂福家速配推出『全民瘋世足』專區，備足所有看球賽必搭零食、飲料商品推出回饋活動，12/13起至12/19晚間07:00至清晨06:00 享夜間外送優惠，4強賽期間 輸入折扣碼「前進冠軍」享99元免運。