今日最聚焦／學者：TikTok成數位鴉片　禁止應有前瞻思維

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我國數位部日前也公告「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，針對公部門相關的資通訊設備、場域，禁止下載、使用TikTok、小紅書等中國軟體，公務員若違反將依相關規定懲處。
究竟TikTok等軟體對人民、國家造成哪些影響，引發禁用的爭議？林宗男指出，首先須釐清「抖音」是中國可以下載的版本，TikTok則是對其他國家所提供的海外國際版，中國人需要翻牆才能使用，兩者用戶無法互通，是完全切割的兩個平台，抖音上的網路審查較為嚴格。去年中共透過網投中文科技有限公司入股「字節跳動」（ByteDance），網投中文是3個中國國家機構，包括央視等共同持股，代表中國官媒對影音社群平台的控制權擴大。
林宗男表示，TikTok提供許多娛樂、有趣、讓人會心一笑的內容，讓使用者忘卻世間煩惱，一旦使用者落入「演算法地獄」（根據使用者的使用情形來推薦喜歡的內容），就會情不自禁一直看下去，等到不使用時，原來的焦慮感或失落感，又會回來，就像「21世紀的數位鴉片」，一個人吸食看似無影響，多數人吸食則有聚集風險。「TikTok表面上是娛樂軟體，但中國政府是把它作為一個非常重要的戰術，或是宣傳的管道。」
他指出，中國共產黨善於利用高科技力量，進行大規模的數位監控，抖音、TikTok等軟體具監控使用者行為機制，且中共當初是靠文宣起家，非常了解其效果，在這些數位平台能發揮的影響力，是過去無法達到的。
針對TikTok資安風險，林宗男舉例，資安專家與工程師揭露TikTok等App會偷偷讀取iPhone的剪貼簿、在App內建瀏覽器有鍵盤側錄程式，若使用者輸入密碼、信用卡資訊都會被記錄，也有傳出TikTok非法收集個資、正計劃監控特定美國公民的個人位置等等；TikTok具高危險性漏洞，使用者只要點選特製連結，駭客就能入侵其帳號，存取或竄改檔案與機密資訊。
他表示，TikTok沒有事實查核機制，因此會出現誤導性資料、虛構新聞故事、政治人物DeepFake，NewsGuard曾在TikTok搜索「烏克蘭」、「俄羅斯」、「戰爭」，發現前20個結果中包含虛假、誤導性影片等，已被確定為俄羅斯宣傳的不實消息。
另外還有年輕軍人上傳拍攝地點、以及在軍事設施或戰場上的短片，可能有洩漏軍事情報的疑慮；也發生過美國新澤西州高中生影片提及新疆再教育營遭到刪除、帳號被封禁等「內容審查」的狀況。
林宗男說，美國政府意識到這些潛在風險，才有禁用的聲音與政策，但在民間全面禁用上仍有難處，包括TikTok在美國年輕族群相當受歡迎，支持禁用的政治人物可能失去選票；與言論自由有關的「第一修正案」讓聯邦調查局不能強迫下架TikTok，且全面禁止人民使用具爭議性，看起來受聯邦政府擺佈。
據「Digital 2022:TAIWAN」報告，TikTok僅次於LINE、Facebook和Instagram，是台灣使用率第4高的社群平台，目前台灣使用者約有416萬人，18歲以上人口使用率為20.6%，年輕用戶（18至24歲）使用比率更高達38%。
林宗男指出，雖然數位部已下令禁止公部門使用TikTok等軟體，但實際上僅行政院及其所屬部會適用此規定，其他四大院仍可使用TikTok，而且只有「規定上禁止」並沒有以「技術上防止」公務員使用TikTok，僅透過一年2次查核審查公務手機。
他提到，印尼、孟加拉國、巴基斯坦政府等都曾經使用網路阻擋（ISP）到TikTok伺服器；印度則是在2020年宣布禁用220項中國應用軟體、封鎖具資安風險的應用程式，包括TikTok、WeChat、淘寶、支付寶、微博等，將這些軟體自Apple與Google的App Store中下架。
林宗男說，世界各國的政府都必須正視中國軟體、數位平台所帶來的潛在風險，我國數位部當初成立的宗旨就是要促進台灣的資訊安全，但目前卻不見「禁止TikTok」的清楚論述，如TikTok對國家及人民帶來的風險等，這才引起戕害言論自由的爭議。
他呼籲數位部若要擴及民間禁止TikTok，得要有前瞻性思維，參考各國作法，並循民主治理原則，提出明確的法律依據和事實證據，充分說明溝通，取得大眾認同，並與相關領域學者專家討論，進行評估、研究，以確立合適做法。他強調，中共的認知作戰或是掌控個資的對象包含一般民眾，皆有賴政府更積極的作為，才能充分保護人民，進而維護國家安全。