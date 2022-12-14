英國Auto Trader研究顯示，近期消費者對電動車興趣降低了！

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Auto Trader是英國最具規模的汽車販售網站，在6月透過Auto Trader查詢新車販售資訊的消費者，有27%是查尋電動車，不過隨著能源價格上漲已致電價提高、通膨，以及燃油價格相對走軟等因素影響，到11月查詢電動車販售資訊的比例降到了19%。此外，二手電動車的需求也出現下降，在過去12個月中出現了達12.6%的下滑，種種因素，將可能導致英國汽車工業的電氣化目標有所偏移。
隨著近幾年電動車的銷售成長，電動車進入二手車市場的數量也有所增加，在英國，二手電動車的庫存量自2021年初的約10,600輛，至2022年第三季達20,600輛，一般二手電動車庫存量增加，理應會讓消費者增加考慮購買二手電動車的比例，但就如同前述的整體需求下降，使得電動車首次出現供過於求的現象。
在Auto Trader的研究報告中還點出了電動車發展的基本阻礙，例如：車型選擇性仍少，價格相對仍較燃油車高等等，在30,000英鎊以下，20,000英鎊至 30,000英鎊之市場需求量最高的價格帶中，電動車的可選擇性比燃油車少了五倍。
而二手電動車的價格也比同級燃油車高出約 10,000 英鎊，目前全新電動車的價格也比同級燃油車高出了36%，電動車與燃油車的價差讓人對電動車發展感到擔憂。現實狀況讓Auto Trader對於2027年電動車佔新車銷售總量一半的預測將會延後，另英國若要朝2030年達九成，其餘銷售新車皆為混合動力車款的目標，整個電氣化發展曲線到後期將會變得特別陡峭。
儘管當前整體環境不如以往有利，但電動車的整體持有與使用成本還是比燃油車有利，電動車車主平均每 1,000 英里可節省約124元英鎊的使用成本，到2023年後更可相對降至每1,000英里80元英鎊，若電動車的使用成本若能持續下降，長期而言，對汽車全電動化發展依然有利。