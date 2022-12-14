71歲男星心臟衰竭驟逝！　醫警示：5年內死亡率高達60%

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心臟病說來就來 讓人措手不及！心臟病是2019年全球10大死因第1位，佔世界死亡總數的16%；在台灣心臟疾病同樣高居2020年國人10大死因第2位，僅次於癌症。心臟衰竭盛行率及復發率高，1年內死亡率約20至30%，5年內死亡率更高達45至60%。
簡宛晴說明，心臟就像身體內的幫浦馬達，負責打出足夠的血液量讓全身各器官使用，以維持身體功能。心臟衰竭就是心臟幫浦馬達因某些因素導致功能下降，無法搏出足夠的血液供應身體代謝所需，尤其是當進行活動或運動時，身體無法承受血量需求增加，就會產生症狀。
心臟衰竭本身不是一個疾病，而是所有心臟疾病最終的歸宿。涵蓋各種不同原因導致心臟功能異常或心肌受損，使心臟功能失調引發的多種臨床綜合症狀。左心衰竭病因有冠狀動脈疾病、高血壓、心肌病變、瓣膜問題；右心衰竭則包括肺心症、心律不整、感染、貧血、甲狀腺亢進。
出現這些症狀 就是心臟衰竭警訊當民眾出現下述症狀，建議趕緊就醫診斷檢查是否為心臟衰竭，包括容易疲倦、稍微動一下就會喘、乾咳或咳出帶有泡沫或帶血絲的痰、呼吸困難甚至半夜會因喘不過氣從睡夢中驚醒、下肢水腫、小便量減少、焦慮不安、記憶力受損、做惡夢、失眠、頭暈等。
簡宛晴說明，目前針對心臟衰竭的治療方式主要有三大項，「氧氣治療」使心肌進行足夠的氧合作用、「能量保存」多休息減輕心臟負擔、「藥物治療」如強心劑、利尿劑、心衰竭用藥。
若民眾有心臟衰竭症狀，應禁菸禁酒、避免高鹽的醃製品與加工品、避免太冷或太熱的環境以及空氣循環不好的環境、少吃動物內臟與海鮮食物。同時，每日測量體重、血壓、脈搏，回診時提供紀錄給醫師做為調藥參考，並養成規律運動習慣，有助改善心肌功能。
簡宛晴呼籲，若已經是心臟病患者，也不要太過擔心，只要按時回診，遵照醫師指示服藥，並養成健康的生活型態，與疾病共存，仍然可以保有良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56090
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