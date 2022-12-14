▲ MINI x 寒舍艾麗酒店合推主題客房

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動期間內，MINI車主至寒舍艾麗酒店官網輸入MINI車主專屬折扣碼訂房，即可享有寒舍艾麗專屬住房及用餐優惠；入住寒舍艾麗酒店的所有貴賓，填寫線上問卷憑Email或簡訊QR Code至MINI展間完成任一車款試駕體驗，即可贈專屬試駕禮(數量有限，贈完為止)，於活動期間入住的貴賓於MINI線上商城購物輸入折扣碼即可享滿千9折優惠！
MINI 風格主題客房與專屬迎賓禮 最迷你的風格體驗
今年冬天(2022/12/9 – 2023/1/31)，MINI繽紛進駐寒舍艾麗酒店中最受歡迎的景隅首席客房，舒適的室內空間、窗外即見台北101壯觀風景，綴以MINI Lifestyle Collection生活精品搭配MINI獨一無二的設計語彙，打造全台獨一無二的MINI主題房！MINI專屬元素與MINI Lifestyle Collection生活精品擺飾與豐富的專屬迎賓禮吸引MINI Fans目光，準備好的專屬迎賓禮貼心放置於書桌上，等待MINI旅人前來細細品味！住房期間提供全新MINI Electric試駕體驗(使用期間為入住日下午4點至退房日上午11點)，令人一試成癮的MINI駕駛樂趣讓旅程更加精采難忘！
MINI主題客房即日起於寒舍艾麗酒店開放電話訂購，專案優惠價平日(週日-週四)NT$9,999元、假日NT$11,999元，包含專屬設計雙人套房與早餐兩客，還有MINI專屬迎賓禮，歡迎MINI愛好者與摯愛家人朋友們一同預訂，與MINI Electric共度宜人的冬日假期！
專屬風格禮遇 謹獻風格獨具的 MINI 車主
MINI總代理同步獻上MINI社群專屬的玩樂禮遇：即日起，MINI車主於寒舍艾麗酒店官網預訂2023/01/31(含)前入住，即可輸入MINI車主專屬折扣碼*，享加贈兩客早餐，且入住期間於義式餐廳LA FARFALLA用餐更可享8折優惠 (部分專案優惠房型不適用)。即刻出發，開著MINI、暢快享受熱血過癮的go-kart般駕馭樂趣，與摯愛收穫冬日旅遊回憶！
寒舍艾麗酒店訂購方式
- MINI風格住房專案資訊：https://reurl.cc/7jbE6b
- MINI主題設計客房訂購：請撥打訂房專線預訂02-6631-8075
- MINI車主優惠訂房資訊： https://reurl.cc/91bWdV