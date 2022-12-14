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MINI x 寒舍艾麗酒店合推主題客房

▲ MINI x 寒舍艾麗酒店合推主題客房
▲ MINI x 寒舍艾麗酒店合推主題客房

2GameSome - 有車賞

MINI品牌致力分享活力與創意，持續為MINI車主打造風格獨具的專屬體驗。今年聖誕佳節，MINI台灣總代理汎德聯手擁有鑽石級綠建築認證的寒舍艾麗酒店，打造全台獨家MINI純電風格主題客房，帶所有MINI愛好者進入繽紛純淨的MINI世界中！凡於活動期間預定MINI風格住房專案，即可於住房期間駕駛MINI全新純電電動車，體驗MINI經典三門車款go-kart般的駕駛樂趣，來場最迷你的都會低碳之旅！

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MINI Electric電動車，無疑是MINI品牌永續理念的最佳詮釋，從MINI原廠到全世界各個國家，以MINI人的Big Love守護我們唯一的地球，是全球MINI人的共同信念。座落於台北市信義區，擁有絕佳地理位置的寒舍艾麗酒店與MINI具有相同理念，以對人的關懷為出發點，提供獨一無二的生活體驗感受。寒舍艾麗酒店以生態永續理念的純淨風格設計，並引進天然光源，選用節能設備系統，品牌理念為重塑人、自然、建築與藝術的關係，於2013年榮獲內政部「鑽石級綠建築」認證。

活動期間內，MINI車主至寒舍艾麗酒店官網輸入MINI車主專屬折扣碼訂房，即可享有寒舍艾麗專屬住房及用餐優惠；入住寒舍艾麗酒店的所有貴賓，填寫線上問卷憑Email或簡訊QR Code至MINI展間完成任一車款試駕體驗，即可贈專屬試駕禮(數量有限，贈完為止)，於活動期間入住的貴賓於MINI線上商城購物輸入折扣碼即可享滿千9折優惠！

MINI 風格主題客房與專屬迎賓禮 最迷你的風格體驗

今年冬天(2022/12/9 – 2023/1/31)，MINI繽紛進駐寒舍艾麗酒店中最受歡迎的景隅首席客房，舒適的室內空間、窗外即見台北101壯觀風景，綴以MINI Lifestyle Collection生活精品搭配MINI獨一無二的設計語彙，打造全台獨一無二的MINI主題房！MINI專屬元素與MINI Lifestyle Collection生活精品擺飾與豐富的專屬迎賓禮吸引MINI Fans目光，準備好的專屬迎賓禮貼心放置於書桌上，等待MINI旅人前來細細品味！住房期間提供全新MINI Electric試駕體驗(使用期間為入住日下午4點至退房日上午11點)，令人一試成癮的MINI駕駛樂趣讓旅程更加精采難忘！

MINI主題客房即日起於寒舍艾麗酒店開放電話訂購，專案優惠價平日(週日-週四)NT$9,999元、假日NT$11,999元，包含專屬設計雙人套房與早餐兩客，還有MINI專屬迎賓禮，歡迎MINI愛好者與摯愛家人朋友們一同預訂，與MINI Electric共度宜人的冬日假期！

專屬風格禮遇 謹獻風格獨具的 MINI 車主

MINI總代理同步獻上MINI社群專屬的玩樂禮遇：即日起，MINI車主於寒舍艾麗酒店官網預訂2023/01/31(含)前入住，即可輸入MINI車主專屬折扣碼*，享加贈兩客早餐，且入住期間於義式餐廳LA FARFALLA用餐更可享8折優惠 (部分專案優惠房型不適用)。即刻出發，開著MINI、暢快享受熱血過癮的go-kart般駕馭樂趣，與摯愛收穫冬日旅遊回憶！

寒舍艾麗酒店訂購方式

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