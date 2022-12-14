▲ 日本普利司通推「ALENZA」旗艦休旅車胎，歲末優惠實施中

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「ALENZA」是日本普利司通專為頂級SUV而設計的旗艦輪胎，除具備舒適性、靜肅性與高耐用磨耗壽命的三大特點外，透過胎面花紋、膠料配方的客製化設計，減少胎面磨耗，提升磨耗壽命11%，煞車距離也較以往商品縮短5%，無論行駛於市區道路或山路，亦能提供穩定的直線前進及敏銳的轉向反應，也因此受到TOYOTA新世代國民休旅Corolla Cross旗艦版及優質休旅「ALL NEW RAV4」的青睞，分別選用「ALENZA 001」及「ALENZA H/L33」作為二大車款標準配胎，滿足休旅車乘坐舒適性，並讓駕駛充分感受到安全、尊榮的駕駛體驗， 行車品質有感升級。
日本普利司通「ALENZA」輪胎，耗時2年，日本高規研發打造
現今汽車雖搭載了許多先進科技來提高駕駛樂趣，但其實選擇好的輪胎，其結構和性能對於提高汽車的動力、操控有更大的影響，因此許多汽車大廠在新車上市前，為了完整發揮旗下車款的性能，與輪胎原廠合作，為特定的車款開發專用的 OE 胎。日本普利司通長時間投入大量資源進行技術研發與TOYOTA車廠合作，本次Corolla Cross 及RAV4 所裝著的「ALENZA001」、「ALENZA H/L33」二款輪胎，即是由日本普利司通日本母社設計，符合日本TOYOTA嚴謹要求的最適輪胎！
與一般市售胎最大不同就在於日本普利司通「ALENZA」輪胎各方面的強弱特性，都必須符合TOYOTA車輛設計要求； 以基準胎為對比，日本普利司通量身設計「ALENZA」，從評估到進行模具開模、輪胎試作到實車的裝配，經過長達2年檢測，再搭配實車於賽道上進行兩次以上的試車，方能通過原廠授權認證，最終才能進行量產。以「ALENZA」輪胎來說，除了須負載Corolla Cross 及RAV4重達千斤的車重和最重要的安全性前提外，還必須逐一通過評測指標，包括：磨耗指數以及濕地抓地力的性能皆需達到OE要求，以確保輪胎使用，另外低滾動阻抗(RRC) 的提升，須幫助Corolla Cross 及RAV4減低燃油消耗，配合SUV車懸吊設計，左右輪的定位和胎壓設定，保證輪胎與路面有良好的附著；以及台灣消費者最在意的噪音，都須較基準胎有明顯躍進，經全方面的檢測，才能獲得日本TOYOTA官方的認證，實屬不易。
選擇經TOYOTA 把關的日本普利斯通「ALENZA」輪胎 免去為愛車挑胎煩惱！
買對輪胎、選對品牌，才能讓行車體驗更加舒暢! 日本普利司通台灣資深經理大島 岳彥表示：「日本普利司通Alenza輪胎，是經日本TOYOTA嚴格認證，除能將車款性能發揮外，更兼顧行車安全、操縱穩定性、舒適性和節能經濟性等多重面向，對車主來說是最為可靠的選擇。」，除了在車胎品質的堅持外，日本普利司通也更提供完善的售後服務體系，力求為消費者帶來優質專業的產品和服務。
歲末換新胎 來年都心安!日本普利司通「輪到禮到 賀新春」優惠開跑!
為持續向消費者兌現普利司通的E8承諾(註1)，日本普利司通秉承「以最高品質貢獻社會」的使命，不斷擴大並發展業務，以滿足社會不斷變化的需求，並繼續支持每一個人的移動與生活方式。為了提供消費者在行車上享有安心、舒適的旅遊體驗，在歲末之際，更推出「輪到禮到 賀新春」活動，凡於活動期間內至全台日本普利司通輪胎經銷商購買四條以上輪胎，週週抽iphone14，更有機會抱走日本雙人來回機票及多項好禮，總價值超過30萬元。