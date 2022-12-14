▲ HINO 推出 300 系列 5 噸完成車

我是廣告 請繼續往下閱讀
為滿足消費者「載越多、賺越多」需求，常溫廂式車將廂內空間最大化，長軸版廂體尺寸最大為長4,350mm、寬1,920mm、高2,000mm，廂體配備鍍鋅防撞護板及底板，提升載運貨物耐久度與防護性。此外，可客製化加裝兩側門或另選配方便固定貨物的地勾、排勾，不論輕、重積載的運輸業者都適用。
冷藏 / 冷凍廂式車 各類生鮮運送一把罩
冷藏廂式車與冷凍廂式車車體分別使用50mm/100mm高保溫斷熱PU高壓發泡材質，以及高效能冷藏(-5℃)/冷凍(-20℃)機組，提供滿足生鮮、冷凍食品類業者對裝載貨品不同溫度需求，若搬運貨品時希望維持更良好的冷房效果，還可搭配選購保冷門簾。此外，除比照常溫廂式將廂內空間最大化，廂體配備不鏽鋼防撞護板及底板，兼顧運送生鮮物品過程的完整性與新鮮度。
木床、不鏽鋼貨斗車 滿足不同使用需求
貨斗樣式車款分為適用載運一般貨物的木床，以及適用農林水產業的不鏽鋼兩種材質，長軸版木床貨斗實內尺寸最大為長4,255mm、寬1,930mm、高380mm，可提供充足的載運空間。木床貨斗配備鋼製橫樑及高承載人造材底板，有效提升貨物載重；不鏽鋼貨斗則針對載運農漁貨物特性，設計防鏽材質車體並附有排水孔，讓顧客使用時更易於清潔保養。
實車樣式全台據點展示中
HINO 5噸廂式完成車自2022年12月19日起至2023年1月19日，將於全台據點展示，敬邀消費者至和泰汽車全台所屬經銷商長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點賞車，若有購車相關問題亦可至HINO商用車官網(www.hino.com.tw)查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心0800-522567。