專訪／張淑芬勇闖第一線 笑自己只有做公益才反應快

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天（14日）出席基金會的公益專案記者會，深入說明近來執行的公益專案，其中包括公益綠能計畫和偏鄉培力（謀生）。偏鄉培力也叫做技職培力計畫，張淑芬說自己到了第一線發現技職體系的學生還是以升學為主要方向，但對於沒有意願繼續唸書的孩子，畢業之後如果沒有謀生能力就容易走上歪路，所以偏鄉培力計畫目標是培養技職學生的一技之長，給他們除了繼續念書之外的另一個選擇。計畫中主要希望企業重組職能、提供職缺，並培養這些學生從業所需的技能。
記者李詠平、何哲欣／台北報導
張淑芬分享第一線遇到的狀況，有時是孩子的家長持反對意見、希望小孩繼續升學，張淑芬說這些過程對她而言不是阻礙或挫折，反而是給她機會、學著體驗對方心中的想法；她分析家長希望看到計畫的具體成效才能放心讓孩子參與基金會計畫、或是放孩子往前走一步。不過張淑芬認為家長如果持反對態度，她也不會強求，張淑芬的心態是能幫一個是一個。
張淑芬雖然身為董事長，但近來兩次花蓮地震、和花蓮太魯閣事件後她都直奔現場，她強調對自己來說走進第一線是學習，像是看見很多合作廠商比她早到現場支援、讓她感受到的是感受到人的善 和團結的力量；或是親身體驗地震的威力不只是「地會動」、而是地面會拱起來。
不過大多赴現場時，張淑芬都可以快速找出需要介入協助的關鍵、連結對的人和資源、進而促成計畫，基金會後續也會持續追蹤經費運用和專案成效。不過張淑芬也笑說自己只有在做公益活動時反應快，作其他事都比較慢、自爆連發言稿都常背不起來。