全民瘋運彩1／場中也能下注！玩法改變　30天賣百億業績

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林博泰說，「因為台灣運動風氣提升，我們的選手在賽場上的表現也越來越好，喜歡運動的人越來越多，帶動運彩買氣，這部分的金額又有10%作為運發基金，回饋到選手上，形同一個正向循環。」
為了凸顯這個正向循環，台灣運彩在今年九月，找來四位奧運選手拍攝形象廣告，打出口號「謝謝你們！和我一起打進世界」，增加運彩的公益色彩。林博泰也特別解釋道，「買運彩是買三個東西：樂趣、希望和公益，讓運彩作為一種消費財，不只彩迷有機會獲得獎金，又可以做公益。」
除了形象廣告之外，台灣運彩本次為世足量身打造的行銷手法，擴及通路端、商品端和促銷端，早在賽前先將本屆的賽程、玩法提供給投注站，以此做好銷售準備，同時也跟進廣宣布置，吸引消費目光。另外也提前告知消費者本屆的商品規劃，譬如這次64場比賽都能場中投注的特殊玩法，最後再透過廣宣、媒體投放等方式，加強宣傳高獎金中獎等動態消息，持續刺激買氣。
然而，儘管全民瘋運彩，仍有彩迷抱怨，台灣運彩相較國際賭盤賠率較低。事實上，台灣運彩由於《運動彩券發行條例》規定，除了公益提撥10%，還有獎金支出不可多於78%的限制，自然和地下賭盤95%的獎金支出無法相比。
不過中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶表示，「本次世足在正確比數的賠率算是很敢開的，而且比起以往的串關限制，這次世足做到64場都能單場投注、不必強制串關的玩法，也是台灣運彩非常成功的操作。」
林博泰特別說明，「除了要標榜公益，也必須讓玩法變得有趣。」除了正確比數之外，還有讓分、大小分、進球數等玩法，部分賠率甚至超過百倍。另外，本屆賽事場中投注的興起，也讓線上投注的人次增加，順勢帶動會員註冊數上升，林博泰透露，在世足期間，短短三周內就飆了20幾萬人申請。
而這樣的狀況，也一度造成系統當機問題引發民怨，為此，台灣運彩則表示，由於世足期間的網路會員申請量增為平日的百倍，才會造成塞車狀況，不過目前也設法以靜態網頁、網頁導流等方式排解，並呼籲彩迷可以官網點選投注產生QR Code的方式，拿到投注站進行投注，以此減少下注的等候時間。
隨著世足即將結束，台灣運彩預估投注人次大約2000萬筆，以平均單筆下注金額和平均每人投注場次數來計算，估計有將近200到300萬人投入下注，讓台灣運彩再度寫下風光成績，而明年適逢棒球經典賽、杭州亞運等國際賽事，運彩業績有機會再創新高。