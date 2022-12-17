全民瘋運彩2／以小博大下注賺錢當加薪　世足迷逐屆爆增

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另外，在話題性方面也有影響，世足期間各隊招牌球星的一舉一動都是話題，即使平常不關注足球賽事，民眾也知道葡萄牙球星C羅、阿根廷球星梅西，這樣的認識讓下注更為容易，甚至能和該支球隊的賽果產生連結，滿足台灣人在世足賽的參與感。
台灣運彩總經理林博泰也分享，「參與感這件事每個人都想要，買了運彩就有十足的參與感。」像是台灣樂於標榜，「有多少支世足國家隊的球衣是台灣製造」，台灣人除了跟風話題，更致力找到自身關聯性，而買了運彩看比賽就有了立場，即使不懂規則，搞不清楚「越位」是什麼，也不影響看比賽的樂趣。
同時，在下注習慣的部分，張宏韶也分享特殊的台灣民風，「台灣人很愛投注正確比分，這是國外比較少見的，而且這次運彩世足的正確比分賠率都蠻敢開的。」的確，在小組賽階段，伊朗對英格蘭準確比分5+：2賠率開到140，等於投注100塊就能贏得1萬4000元，就有球迷投注4000元，順利抱回56萬元，隨著彩迷「下注賺大錢」的消息傳散，運彩風潮也跟著越燒越燙。林博泰也分享，「以往正確比數的下注比例不會超過5%、6%，但這次的下注比例就佔了快30%。」
至於在世足賽後，運彩風潮是否會跟著降溫？張宏韶則表示否定，他以香港馬會為例，國際間的運彩風氣，往往都能持續恆溫。「因為這種東西，不像大樂透是公共池的博弈，讓民眾覺得可有可無，但是體育有熱門風潮、以賽事研究為背景，就會吸引人下注。」張宏韶有信心地指出，未來十年台灣的運動彩迷肯定也會持續增加。
攤開台灣運彩近十年數據，的確反映上述情形。2014巴西世足賽讓台灣運彩當年度總計賺進240.4億元，隔年營收持續成長到281.5億元，而2018年適逢俄羅斯世足賽，當年度總營業額434.1億元，儘管隔年降至415.8億元，不過以當年度世足賽營收70億元來看，還是有留住大部分彩迷。
為了拓展客源，台灣運彩也持續增添賽種，從最初第一屆的四種項目（棒球、籃球、足球、高爾夫球），增加到現在有16種，一年超過5萬場比賽提供下注，台灣運彩也表示，這部分未來也將持續增加。至於台灣運彩會如何挑選開盤賽事，林博泰表示，目前職業運動部分，以棒球、籃球、足球、網球為主之外，還包括國人表現優異的羽球、桌球等項目，而國際賽事部分則以每年最熱門的比賽為重點。
拒絕讓「一日球迷」成為「一日彩迷」。林博泰積極向彩迷呼籲，明年除了有棒球經典賽、杭州亞運之外，七月份的女子世界盃也同樣令人期待。尤其在明年二月，中華女足仍有機會在資格賽中爭取世界盃門票，假如台灣有機會踢進世界盃，勢必會再掀起一波熱潮，尤其這次女子賽事加開到32隊64場，加上又是在澳洲、紐西蘭舉行，會有時差紅利的狀況下，有機會再次帶動彩迷提升買氣。