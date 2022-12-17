循環杯來了1／手搖飲年產40億個垃圾　業者新系統助減量

全民瘋運彩3／2年多賺2百億！產值驚人　彩迷盼提高賠率

▲台灣運彩已挹注310.9億元運動發展基金。(圖/鉅茂彩券行)
▲台灣運彩已挹注310.9億元運動發展基金。(圖/鉅茂彩券行)

黃禹馨／專題報導

2022年世足賽讓台灣運彩開出史無前例的傲人成績，也讓大家關注到運動博弈這塊大餅，攤開近三年台灣運彩的銷售數字來看，2020年總營業額403.6億元，2021年總營業額466.3億元，而今年11月底就已突破500億元，總年收有機會上看580億元，年年成長且不受疫情影響的狀況，也呈現運動彩券在台灣越趨成熟的現象。

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觀察到市場發展現況，加上今年適逢第三屆發行商遴選，五月時就有相關立委、專家召開公聽會，討論台灣是否有機會開放多家發行機構，而最終教育部體育署以「擔心惡性競爭增加監管成本」、「多家經營的風險難以預估」為由，決定維持單家發行。財政部也表示，擔心開放多家的結果會導致搶到公益彩券的收入，因此第三屆維持原狀，並在14日公布遴選結果，由威剛連莊拿下。

民進黨立委張廖萬堅表示，由於台灣沒有開放博弈，所以運動彩券以公益的形式發行，並制定相關的營收分配規定。「不過心態保守會導致發展受限，甚至促使賭迷往地下賭盤流動。」他也表示，體育署提出的風險，在《運動彩券發行條例》中都有明文規定可防可控，不該為了避免風險而畫地自限，有適度的競爭反而才能帶來更快速的成長。

中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶則認為，如果台灣真的要出現第二家發行商，應該要等到十年後，第三屆的尾聲再討論會比較適當。「因為下一個十年運彩的彩迷會繼續上升，消費者的聲音會越來越大，當越多人討論運彩的聲音進來，才會有改變的可能。」

然而，在台灣運彩強制公益提撥、限制獎金支出等限制下，擠壓到賠率的狀況，也讓許多彩迷發出負面評價，不過由於過去台灣因為職棒假球案件，導致運動博弈在民眾心裡留下不少陰影，此等操作或許也是無可厚非。

至於是否能參考國外，根據各家賭盤的營收再抽取公益提撥？張宏韶表示，這樣的做法就會有企業報假帳、浮報人事成本等風險問題，可能會讓運動博弈再添負聞。張宏韶說：「在台灣制定10%公益並沒有壞處，也讓運動博弈這件事在台灣的形象不要再下降。」

另外，張宏韶也呼籲民眾，不要過度敏感認為輸球就有假球疑慮，「博弈公司是信譽的保證，他們會靠著賠率的設計設法讓資金平衡。」加上台灣運彩還有參考國外博弈公司的賠率資訊，以確保給予最公正的加工賠率。

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