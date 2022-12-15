亞銀再下修2023亞洲經濟成長預測 中國下調至4.3%
亞洲開發銀行（ADB，簡稱亞銀）近日公布最新報告，由於全球經濟放緩與俄烏戰爭壓力久未消散，亞洲的發展中國家，2023年的經濟成長速度也將低於預期。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日經亞洲》報導，亞銀將阻礙亞洲發展中國家的經濟復甦，歸因於3大阻礙：中國的反覆封鎖、俄羅斯入侵烏克蘭、全球增長放緩。因此，亞銀進行今年第3次下調亞洲開發中經濟體成長預期的動作，2022年的由9月預估的4.3%降至4.2%，2023年則由4.9%降至4.6%，反映該地區承受的通膨壓力，雖然將今年的區域通膨預測從4.5%小幅下調至4.4%，但也將明年的價格上漲預測從4%上調至4.2%。
不過，亞銀的這些預測是基於11月30日前的信息，也就是中國放寬清零及封控措施前不久，引發抗議。對此亞銀則強調，中國放鬆限制確實有可能促進經濟增長，但不排除也會產生新的問題，比如感染人數激增，似乎已經導致某些行業出現勞動力短缺的現象，加上美國和歐洲經濟放緩，中國明年的增長預測已從4.5%下調至 4.3%；至於該地區僅次於中國的第2大經濟體－印度，經濟成長預測保持7.2%不變。
其他亞洲國家或地區，亞銀對台灣今年和明年的成長預估維持在3.4%、3%；韓國今年維持2.6%不變，明年則由2.3%降至1.5%；新加坡今年由3.7%降至3.3%，明年由3%降至2.3%；香港今年由0.2%降至-3.3%，明年由3.7%降至2.9%。