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擬援烏「愛國者飛彈系統」！俄嗆美國：會是合法打擊目標

▲有關美國將援助烏克蘭愛國者飛彈防禦系統的消息，引發俄羅斯不滿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有關美國將援助烏克蘭愛國者飛彈防禦系統的消息，引發俄羅斯不滿。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國3名政府官員13號曾向外媒透露，美國援助烏克蘭愛國者（Patriot）飛彈防禦系統的計畫即將敲定，最快本週就會對外公布。俄國克里姆林宮則嗆道，如果美國敢以愛國者系統支持基輔，那這些援烏的愛國者系統也將成為俄羅斯打擊烏克蘭的「合法目標」。

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根據《路透社》報導，愛國者系統被認為是美國最先進的防空系統之一，可對付包括飛機、巡弋飛彈和彈道飛彈在內的物件。俄羅斯駐華府大使館聲稱，即使美國不提供愛國者防禦系統，美俄之間的衝突確實也越來越深，而美國應該對烏克蘭危機的延長和升級負責。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，愛國者系統肯定會成為俄羅斯的目標，但他不會對未經證實的媒體報導發表評論。

美國國防部指出，俄羅斯近期對烏克蘭的飛彈襲擊次數激增，部分原因是為了消耗基輔的防空補給，以便它能盡快控制烏克蘭上空，因此美國及盟友一直在為基輔提供更多的防空系統。

自俄烏衝突開始以來，美國已向烏克蘭提供了約193億美元的軍事援助，包含「國家先進防空系統」（NASAMS），五角大廈聲稱該系統已在烏克蘭完美攔截了來自俄羅斯的飛彈。

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