張蘭語出驚人「大S只是來借種」 結婚第一天看出被詐騙
汪小菲、大S（徐熙媛）家務事風波早已休戰，汪母張蘭仍戰力滿點，且發言越來越誇張，近日在直播中稱前兒媳入門「只是來借汪家的種」，更說從結婚第一天就看出徐家人是「殺豬盤」，意指被大S一家人詐騙。
娛樂中心／綜合報導
張蘭即便確診，體力虛弱、聲音沙啞，依然堅持開直播，批評前親家的力道不減，她細數，汪小菲在台北酒店有兩輛車，還有一台保姆車和一輛跑車，板著臉說：「大吉普現在誰開著？具光頭憑什麼呀！」不滿具俊曄用兒子買的東西。
接著，張蘭直言，自己和汪小菲被大S家騙財，「她不後悔，她從一開始就是殺豬盤，我早看出來，結婚第一天我就看出來了！真的，騙你是小狗！等我慢慢撈，我第一天怎麼看出來的，我早就知道她們是殺豬盤，這娘仨！」
張蘭深信大S嫁給汪小菲有目的，心疼兒子就是太善良，才會走到今天這步田地，「一個人太有情，一個人太無情，小菲就是太愛這個家了，他做夢沒想到給他下這麼一個大套」，直指大S就是來借個種，「我們家小菲，她不是說『愛新覺羅汪』嗎？種好啊！骨子裡就是血脈！我們不是宣傳，但是他的血是蒙脈。」
此外，張蘭說，這些年母子倆默默做事，靠實力和成績說話，沒有掌握媒體喉舌，不像大S一家人，「她們是掌握媒體喉舌的，她們隨時可以攻擊咱們，隨時我們可以放大，隨時我們可以好了傷疤忘了痛，隨時我們可以讓她們又過來割韭菜」，並透露最近發現多了很多黑粉，認為是被人買水軍攻擊。（編輯：楊穎軒）