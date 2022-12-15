聯準會放鷹？台股早盤跌近90點 鋼鐵與遊戲股逆勢走高
美國聯準會如預期宣布升息2碼，但暗示要到2024年才會開始降息，使美股四大指數昨（14）日走跌，台北股市今（15）日也開低，跌近90點，來到14649點，不過隨後跌幅縮小。權值王台積電今日除息，早盤呈現貼息，跌3.5元，來到474.5元附近，小跌0.3%。今日盤面焦點為鋼鐵、航運股與遊戲概念股逆勢走高。
記者許家禎／台北報導
美國聯邦準備理事會（FED）如市場預期升息2碼，但暗示明年將有更多次升息，且要到2024年才會開始降息，使美股走跌。其中道瓊指數下跌142.29點，或0.42%，收33966.35點；那斯達克指數下跌85.93點，或0.76%，收11170.89點；標普500指數下跌24.33點，或0.61%，收3995.32點；費城半導體指數下跌44.3點，或1.57%，收2777.3點。
台北股市今日早盤跌近90點，來到14649點，不過隨後跌幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電今日除息，開盤呈現貼息狀態，早盤跌3.5元，來到474.5元附近，小跌0.3%。同樣為晶圓代工的聯電，跌逾1%，來到43.95元。世界先進與力積電在平盤上下震盪。
其他重要電子股，如聯發科今日弱勢跌2%，來到703元。鴻海也跌0.4%。友達與日月光早盤跌多，跌幅達1%左右。和碩、群創、華碩、大立光、緯創、台達電也都走跌。宏達電逆勢抗跌走高，漲0.6%。國巨漲約1%。另外，全家證實國泰蔡家萬寶開發以81億元買2成持股，今日全家股價漲約6%，來到210元。
受惠鋼鐵盤價可能走升，鋼鐵族群紅通通，新鋼飆漲停，其他中鴻、佳大、海光、燁興、威致漲5到9%之間。新光鋼、官田鋼、彰源漲3到4%。航運股也表現亮眼，慧洋-KY、台船、中航、四維航漲2到3%，志信、新興、長榮、裕民、陽明、中櫃都漲逾1%。還有遊戲概念股也不俗，大宇資漲8%，華義、歐買尬、傳奇、網龍、昱泉、智冠、辣椒、宇峻、鈊象、橘子漲1到5%之間。