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花東晚期攝護腺癌比例高　新型抗荷爾蒙藥物搶生機

花東晚期攝護腺癌比例高　新型抗荷爾蒙藥物搶生機
花東晚期攝護腺癌比例高　新型抗荷爾蒙藥物搶生機

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名70歲老翁，多年前因攝護腺癌接受手術及荷爾蒙治療，但術後幾個月，患者的PSA又再度升高，經診斷為『非轉移去勢抗性攝護腺癌』，患者擔心餘命不多，心情跌落谷底。最後經與醫師討論後，決定使用新型抗荷爾蒙口服藥物治療，目前病情穩定，生活品質也獲得改善。

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術後指數反覆升高　非轉移去勢抗性攝護腺癌惹禍

花蓮慈濟醫院泌尿部病房主任李政霖醫師表示，儘管攝護腺癌已經可以透過篩檢達到早期發現並治療，但由於交通不便的關係，所以花東地區第四期的發生機率仍然較其他城市高，因此醫師提醒若民眾出現排尿障礙、解尿不乾淨或是血尿的情形就應該提高警覺，盡快就醫檢查。

李政霖醫師進一步說明，攝護腺癌患者當中有一個特殊族群，就是經過手術及荷爾蒙治療後，初期PSA指數可能明顯下降，但一段時間後若指數又慢慢上升卻沒有轉移的話，這類患者我們就會稱之為「非轉移去勢抗性攝護腺癌」。

江元宏主任提醒，只要遵照醫師指示，非轉移去勢抗性攝護腺癌患者，一樣能輕鬆獲得治療效果。
江元宏主任提醒，只要遵照醫師指示，非轉移去勢抗性攝護腺癌患者，一樣能輕鬆獲得治療效果。
▲江元宏主任提醒，只要遵照醫師指示，非轉移去勢抗性攝護腺癌患者，一樣能輕鬆獲得治療效果。

新型抗荷爾蒙口服藥物　攝護腺癌治療新趨勢

花蓮慈濟泌尿部泌尿腫瘤科主任江元宏醫師表示，針對「非轉移去勢抗性攝護腺癌」患者，目前健保也已經核准了一款新型的抗荷爾蒙口服藥物，除了能降低腫瘤轉移的風險，也能提升患者存活率。

江元宏醫師補充，患者對於新型的藥物使用多半會有一些疑慮，但新型的抗荷爾蒙口服藥物治療，不只能有效抑制PSA上升，而且也能減少疲倦及紅疹的副作用，讓患者能夠維持良好的生活品質。

多關心家中男性長輩　及早發現及早治療

兩位醫師共同提醒，目前攝護腺癌治療方式多元，且早期發現的治癒率高，因此鼓勵花蓮民眾平時應多注意身體健康，也呼籲子女平時應多注意家中男性長輩排尿問題，若發現有頻尿或排尿不順情形，建議應盡快陪同到醫院檢查，及早發現及早治療，才是對抗攝護腺癌的不二法門。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56174

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