花東晚期攝護腺癌比例高　新型抗荷爾蒙藥物搶生機

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術後指數反覆升高 非轉移去勢抗性攝護腺癌惹禍花蓮慈濟醫院泌尿部病房主任李政霖醫師表示，儘管攝護腺癌已經可以透過篩檢達到早期發現並治療，但由於交通不便的關係，所以花東地區第四期的發生機率仍然較其他城市高，因此醫師提醒若民眾出現排尿障礙、解尿不乾淨或是血尿的情形就應該提高警覺，盡快就醫檢查。
李政霖醫師進一步說明，攝護腺癌患者當中有一個特殊族群，就是經過手術及荷爾蒙治療後，初期PSA指數可能明顯下降，但一段時間後若指數又慢慢上升卻沒有轉移的話，這類患者我們就會稱之為「非轉移去勢抗性攝護腺癌」。
▲江元宏主任提醒，只要遵照醫師指示，非轉移去勢抗性攝護腺癌患者，一樣能輕鬆獲得治療效果。
新型抗荷爾蒙口服藥物 攝護腺癌治療新趨勢花蓮慈濟泌尿部泌尿腫瘤科主任江元宏醫師表示，針對「非轉移去勢抗性攝護腺癌」患者，目前健保也已經核准了一款新型的抗荷爾蒙口服藥物，除了能降低腫瘤轉移的風險，也能提升患者存活率。
江元宏醫師補充，患者對於新型的藥物使用多半會有一些疑慮，但新型的抗荷爾蒙口服藥物治療，不只能有效抑制PSA上升，而且也能減少疲倦及紅疹的副作用，讓患者能夠維持良好的生活品質。
多關心家中男性長輩 及早發現及早治療兩位醫師共同提醒，目前攝護腺癌治療方式多元，且早期發現的治癒率高，因此鼓勵花蓮民眾平時應多注意身體健康，也呼籲子女平時應多注意家中男性長輩排尿問題，若發現有頻尿或排尿不順情形，建議應盡快陪同到醫院檢查，及早發現及早治療，才是對抗攝護腺癌的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56174
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