台科大設計系「臉」Logo　獲瑞士前衛藝術博物館永久收藏

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唐玄輝表示，產業將設計視為一個解決問題和創新的手法，設計的面向越來越包羅萬象，包括互動設計、產品設計、用戶體驗、服務設計、包裝、視覺設計等，近年來隨著科技的進步，資訊設計、虛擬實境、擴增實境也都運用在設計領域，學生們學習設計的工具越來越多、跨領域整合學習的機會也更多。
唐玄輝說，「設計系Logo由台科大設計系副教授李根在發揮創意，重新塑造台科大設計系未來形象，更以此Logo獲選為瑞士前衛藝術博物館永久收藏，我們與有榮焉。」
李根在表示，台科大此次Logo設計創意，是以設計的基本元素，點、線、面為起點，連結構成從平面到立體所呈現的一張臉，來表達設計系的全新面貌，形成的Logo可以透過手機對準人臉識別系統功能，隨著被攝影者五官的表情變化，來構成Logo不同面貌，打造設計系成員人人都有自己的Logo。
李根在分享創作靈感，「當設計系已經變得和以前不一樣，需要整合許多不同設計、工具和元素與跨領域時，我想到整合的重要性，第一個聯想到的就是五官」。
李根在進一步說明，五官能整合變成一張臉，希望台科大設計也整合成一張「設計的臉」，讓Logo不再只是一個圖而已；該Logo不僅將設計的基本造型，如三角形、四方型、圓形立體化外，更帶進新的科技，透過人臉辨識系統，隨著人的表情、動作改變，創造出專屬於自己的Logo，讓師生校友產生認同感。
台科大指出，正在籌備中的瑞士前衛博物館收藏世界各地的藝術、攝影、插畫、平面設計、建築等作品，更收錄了許多當代大師的原作與第一手稿，像是湯姆蓋斯瑪（Tom Geismar）與西摩·切瓦斯特（Seymour Chwast）等人的作品，預計於2025年開放公眾參觀，屆時即可看到台科大的Logo展出。另外，台科大設計系logo此次亦入圍2022 Henry Steiner MA-g Awards（2022石漢瑞評審獎），石漢瑞被譽為香港設計之父，是希爾頓飯店、匯豐銀行、渣打銀行的品牌形象設計者。