血液透析病友心衰比例高！　醫：定期心臟檢查，避免心腎雙雙惡化

我是廣告 請繼續往下閱讀
透析病友腎臟功能越差 心臟衰竭的發生率隨之增加成大醫院腎臟科醫師郭德輝表示，根據美國腎臟登錄系統的資料顯示，高達4成的透析病友被診斷出有心臟衰竭，其中合併心臟衰竭的三年死亡率更高達83%。心臟與腎臟就像難兄難弟，一個器官出問題，另一個就會受到影響，腎臟功能不好時，水分長期堆積在身體中，就會造成心臟的負擔；且慢性腎臟病的病友在未進入透析前，心肌就已經開始病變，隨著腎臟功能越來越差，心臟衰竭的發生率也就隨之增加，也因此，腎臟科醫師與病友都該要有所警覺。
此外，郭德輝醫師提醒採血液透析方式的病友，因為2天才接受一次透析(甚至間隔週末時，3天才會透析)，容易導致體液蓄積過量，若再加上洗腎瘻管的血流量過高時(假如大於心臟輸出量的20%)，發生心臟衰竭的機率更是高於腹膜透析的病友。
心臟衰竭難察覺 定期心臟檢查才能避免心腎雙雙惡化雖然心血管疾病是導致透析病友住院、死亡的主要原因，然而一般提到心血管疾病，病友還是停留在中風或是心肌梗塞，對於心臟衰竭較無感，再者，心臟衰竭是心臟功能慢慢衰退，較難察覺，等到出現累、喘、腫等心衰症狀時，此時病友的心臟功能通常已衰退到不可逆的程度，這時即便使用藥物介入治療，效果也有限，因此，郭德輝醫師呼籲透析病友，應定期進行心臟檢查，及早發現及早治療，才能降低心腎同時惡化的風險。
(TW2212097388)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56166
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw