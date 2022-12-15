從「趕美」到落後 日智庫：中國經濟十年內不會超過美國
中國經濟受到疫情以來的長期封鎖面臨下行，除了亞銀再度下調其明年經濟預測增長至4.3%，根據日本經濟研究中心（JCER）預期，未來數十年中國國民生產毛額總值（GDP）「不太可能超過美國」，與疫情爆發初期預測中國最快2028年將超越美國的分析出現巨大落差。
國際中心楊智傑／綜合報導
在美國對中採取更嚴格的科技業出口限制與中國嚴格清零因素下，日經指數附屬的智庫（JCER）14日指出，中國經濟將持續呈現放緩；中國人口持續減少增長導致的勞動力短缺，從長期角度來看也將成為拖累經濟增長的原因之一。
針對亞太地區18個經濟體，JCER每年12月都會發布經濟增長的長期預測。今年JCER對中國的經濟增長預想為，中國在2030年代將放緩增長至3%以下，2035年更將降至2.2%。
新冠疫情流行初期，JCER在2020年12月預測，由於北京迅速遏制病毒擴散、經濟能在當下重新開放，中國GDP最快可以在2028年超越美國，成為全球最大的經濟體；去年JCER考慮到北京對科技業的監管重拳與限制，將阻礙企業創新而將此預測推遲至2033年。
該智庫去年對中國在2035年的經濟增長為3%，今年預期下降0.8個百分點，並表示儘管從GDP衡量來看，中國的經濟接近美國，但到了2035年中國經濟規模將只有美國的87%。