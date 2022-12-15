高虹安涉詐立委助理費案今多路行動　檢：不予評論

新竹市長當選人、立委高虹安選前捲入涉詐立委助理費案，據週刊日前報導，檢調已傳喚高辦前主任黃惠玟（小兔）等人，取得公積金及薪資帳冊後，今（15）日上午9點45分傳出，有6、7名檢調人員進入高的國會辦公室，辦公室內有4名助理，另傳出有多人遭約談。對此，檢方表示目前不予評論。
記者潘千詩／台北報導
九合一選舉前，高虹安因參選新竹市長，遭國民黨對手林耕仁陣營踢爆，聘用男友李忠庭擔任立法院公費助理；之後，《鏡週刊》報導，有吹哨者提供13頁薪資內帳明細，指控高虹安不僅涉嫌高報助理本薪、詐領助理加班費，浮報帳目差額，全被要求上繳到辦公室公積金帳戶，高還運用公積金代墊私人支出，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪、《刑法》偽造文書等罪。
調查局北機站立案後，報請台北地檢署指揮，分他字案偵辦。事後，高虹安曾帶資料前往北機站說明，並開記者會澄清助理費問題一切合法合規，李忠庭確實從事助理工作；公積金制度非她辦公室發明，實際上是延續以前立委辦公室，而助理代墊費用和轉帳，都能向行政主任報支。
然而，《鏡週刊》日前又報導，檢調密集傳訊高虹安辦公室助理，助理們口徑一致稱高虹安是詐領助理費的主導者；另外，檢調近日也前往立法院查扣高辦所有助理的薪資帳冊，將和前助理提供的事證比對。報導還指控，高虹安選前至少4度密會助理串證，高還要求刪除關鍵對話與作帳資料，直指檢調不排除在高虹安卸任立委保護傘後，發動更大規模約談。