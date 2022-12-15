環保政策助攻！台灣電動自行車在歐盟進口市場市占率居冠

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今年受俄烏戰爭、通膨壓力攀升、終端市場需求放緩影響，加上比較基期較高，累計1至11月增幅縮小至11.6%，按歐盟成員國觀察，今年前11月台灣出口歐盟以德國81.7億美元居首、荷蘭80.9億美元次之，義大利27.0億美元位居第3，前3大國家合占台灣出口歐盟58.8%。
經濟部指出，若剔除能源及原物料生產國，台灣在歐盟市場中表現相對較佳，自亞洲進口多屬中間材料或最終產品為主，其中自中國及台灣的年增幅皆逾25%，自南韓及越南年增幅逾16%，日本則年減1.4%。
今年1至9月各國在歐盟進口市占前3名，依序為中國21.0%、美國11.6%及俄羅斯6.9%，台灣在歐盟進口市占1.6%，排名第13名。
根據經濟部觀察，今年前9月歐盟自台灣、中國、日本、南韓及越南進口的主要貨品，其中，自台灣進口多為中間產品，主要貨品為積體電路，占整體進口的21.7%，另外，自中國大陸、日本、南韓及越南則多為終端消費產品，其中自中國大陸及越南主要為手機及網通產品，自日本、南韓主要為小客車。
若與2020至2021年疫情高峰相比，今年以來隨各國疫情趨緩，歐盟自南韓進口的積體電路超越生技類的血液、血清、疫苗成為第二大貨品，自台灣進口摩托車、自行車的零附件占比也超越遠距設備的筆電、顯示卡等電腦裝置，成為第二大進口貨品，顯示疫情前後部分進口貨品的消長。
經濟部提到，台灣積體電路與電動自行車在歐盟進口市場市占率居冠，今年1至9月積體電路在歐盟進口市場市占率20.8%，而肺炎疫情改變通勤習慣，加上環保考量及政府補助政策，推升歐洲人對電動自行車的需求，帶動台灣電動自行車在歐盟持續熱銷，今年前9月台灣電動自行車在歐盟市占率53.1%，大幅領先二、三名的瑞士、越南。