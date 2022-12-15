聖誕跑趴　醫籲：做好雙重防護避免意外懷孕

我是廣告 請繼續往下閱讀
算安全期卻意外懷孕 吃事後避孕藥還二度中獎一名今年20歲的小莉(化名)，二年前認識一名大學男生，雙方交往不久就發生性關係，本以為計算安全期可以避孕，沒想到近幾個月月經一直沒來，一開始以為只是亂經，沒想到醫院檢查竟被醫師告知已懷孕20週，在母親逼問之下，小莉才道出男方是一名網友，為了不耽誤課業，也沒有結婚計畫，最終選擇終止妊娠！讓小莉不明白的是，第二次明明男生有使用保險套，自己也在事後第二天吃了事後避孕藥，為何還是「中獎」了？
保險套全程戴好戴滿 事後避孕藥不宜頻繁服用亞東紀念醫院婦產部陳奐樺醫師表示，許多年輕人對避孕仍充滿迷思！例如計算安全期及體外射精等避孕方式的失敗率相當高，目前已經不是醫學界建議的避孕方式。保險套雖然是男性的主要避孕方式，但容易因摩擦或使用不當影響避孕效果，加上射精前就有精蟲排出，若沒有全程戴好戴滿，避孕成功率大約只有八成五。
陳奐樺醫師說，許多女性認為每天吃常規避孕藥很麻煩，因此選擇發生性行為之後再吃事後避孕藥。其實事後避孕藥是緊急情況才使用的避孕方式，因為含有高劑量的黃體素，藉由延遲排卵達到避孕效果，但如服用時卵子已經成熟排出，就沒有避孕效果，另外過度頻繁使用還可能出現亂經現象。
第四代黃體素 常規避孕兼具調經效果陳奐樺醫師指出，隨著醫學進步，目前口服避孕藥已發展到第四代，透過每天規律服用控制卵巢排卵，達到避孕效果。相較傳統避孕藥，新型口服避孕藥副作用大幅降低，僅少部分人初期服用時會有輕微頭痛或噁心，但症狀通常不到一週就能改善。另外口服避孕藥還具有調經效果，同時也能改善青春痘問題。
建立「雙重防護」正確避孕觀念 還可以避免性病陳奐樺醫師再次強調，「雙重防護」避孕是目前醫界認為避孕成功率最高的方式，男性全程且正確使用保險套，女性則服用常規避孕藥，避孕效果可達到99%以上，而且有效預防性病發生。民眾可多加利用台灣婦產科醫學會建立的「避孕諮詢室」網站（https://www.beok.org.tw/），除了提供正確避孕資訊外，也特別規劃避孕諮詢地圖，使用者可迅速查尋到附近「3分鐘衛教認證藥局」或「避孕諮詢診所」，透過專業人員提供正確的避孕諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56181
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw