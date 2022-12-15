政見遭批流於表面、空話 吳怡農稱：有跟民進黨中央溝通
台北市中山、北松山立委補選將於1月8日投票，民進黨參選人吳怡農近來陸續提出松機遷移、役期延長等政見，引發不少人批評打高空、流於表面。吳怡農今（15）日再舉行雙語政見記者會，會後受訪時表示，自己代表民進黨參選，跟黨中央有密切聯繫，國會議員要監督行政部門，也要與行政部門共同找出落實政策的方法，不論是雙語教育、松機、兵役問題，自己都是秉持這樣的想法，希望透過議題爭取信任。
記者黃宣尹／台北報導
對於政見被批評對手王鴻薇及諸多人士批評流於表面、是空話，更遭到質疑是否有跟民進黨內溝通，吳怡農表示，許多人在還沒有聽到主張前就批評空話連連，自己覺得蠻遺憾的，聽到王鴻薇今天確診，祝福她早日康復。
吳怡農接著表示，自己今天參選的是國會議員，也代表民進黨，在所有的選舉腳步以及策略方向上，當然有跟民進黨中央保持密切聯繫跟順暢溝通。他說，國會議員要監督行政部門，也要與行政部門朝共同方向，找出落實方法，加快腳步解決挑戰，今天就是因為認同2030雙語政策，所以提出在地方可以落實的方式，松機、兵役的問題也是如此。
吳怡農也呼籲，競爭對手及所屬政黨不要為了批評而批評，若立場不同歡迎提出， 自己堅持正向選舉，這是從3年前到今天的堅持。他說，社會對惡質選舉文化厭倦，期待這次補選選民看到願意提出具體主張的參選人，自己希望透過議題爭取信任。