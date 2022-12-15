不演超人了！亨利卡維爾退出DC宇宙 最後身影在這部電影
亨利卡維爾（Henry Cavill）日前宣布退出影集《獵魔士》男主角，不過由於他在《黑亞當》驚喜客串，各界都猜測他將回歸DC宇宙再扮「超人」，如今他（15）日早上在IG發文表示「這是一個悲傷的消息，我不會以超人的身分回歸」正式宣佈退出DC宇宙，也代表在DC電影中，《黑亞當》恐怕是亨利卡維爾最後以「超人」現身。
編輯中心/綜合報導
自從DC影業新任執行長詹姆斯岡恩（James Gunn）上任後，就屢傳許多DC計畫波動，先傳出蓋兒加朵主演的《神力女超人3》胎死腹中之後，又爆出詹姆斯岡恩討厭亨利卡維爾，取消製作《超人：鋼鐵英雄》，種種傳言都引起DC迷巨大反彈。
然而，亨利卡維爾今早發出震撼彈，在IG寫下「我剛剛與詹姆斯岡恩以及彼得會面，這是一個不幸的消息，我將不會以超人身分回歸，說出這件事對我來說並不容易，但這就是人生，換角是應常發生的事情」他提到「我尊重詹姆斯與彼得要建立一個新的宇宙，我祝福他們和所有與新宇宙有關的人好運」。
亨利卡維爾說「至於這麼多年來一直陪伴在我身旁的那些人……我們可以稍微哀悼一下，但我們必須記得……超人仍然存在，他所代表的一切仍然存在，而他為我們立下的榜樣也仍然存在！與你們一起往前大步邁進的旅程，始終很有趣，再見了，鋼鐵英雄」。
而詹姆斯岡恩稍早也證實此事表示「彼得與我已經準備好全新的DC計畫，我們也非常開心...全新計畫當然有超人，但一開始，我們故事會集中在超人早年的生活，所以這角色不會由亨利卡維爾飾演，但我們剛剛與亨利進行會面，討論了許多未來可能的合作，真的令人很興奮」不過在許多影迷心中，亨利卡維爾飾演的超人已經無人能替代，不少粉絲都湧入亨利卡維爾IG獻上祝福，相當不捨。（編輯：張嘉哲）