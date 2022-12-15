豐胸吃什麼？營養師揭６關鍵！網傳食物真有用？一次看懂！

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營養師指豐胸６大關鍵，營養充足均衡非常重要！
發育期，一定要營養充足：嫚嫚營養師指出，胸部是否發育良好，營養充足且均衡相當重要，正如長高也需要良好的營養。許多食材是對豐胸有所幫助，但並無直接關聯，不可完全依賴。而乳房約有2/3是由脂肪累積組成，若無肥胖問題不建議在發育階段瘦身。適度的按摩也有助暢通乳腺、促進胸部生長。鍛鍊肌肉撐起脂肪下的胸大肌，可墊厚胸部，看起來也更豐滿堅挺。良好的睡眠也是發育關鍵。
成年後，持續保養、減重要慢：若是過了發育期想要豐胸，也還是有機會，但前述的方式就得持續進行和維持，以避免縮水。若要維持胸部大小又要瘦身，建議以地中海飲食等溫和且營養足夠的方式進行，緩緩穩定瘦下，約每個禮拜0.5-1公斤。減重速度太快或以不當節食的方式瘦下，常見胸部也會瘦得更加明顯，且胖回去後胸部也少有再長進，身體會明顯胖得更多。體重穩定下降胸部雖然也會有些變小，但幅度也會較小，不至於那麼多。
哺乳期，持續保養，避免縮水：至於到了哺乳期、餵乳期，因身體需為哺乳做準備，雌性激素也會再次旺盛、發揮作用刺激乳腺，並也因為進食量較大，會囤積較多的脂肪，胸部大多會有明顯的脹大。不過其後因離乳後賀爾蒙恢復至孕前狀態的影響，乳腺無法被持續刺激脹大，乳房通常就會開始縮小，容易有乾扁、下垂的情況，會像洩了水又彈性疲乏的氣球一般，因此這階段後若要維持胸型也得持續保養。
更年期，著重維持胸型：到了更年期或年長階段，乳腺就沒什麼機會發展，脂肪還有機會，大多會注重在維持胸型，而支撐胸部的韌帶-庫珀氏韌帶會隨著年齡增長而老化、疲乏，或是隨個人保養而有所不同。因此建議注重胸型的女性可從年輕時平時就穿有良好支撐性的內衣，以利抗地心引力拉扯胸部，特別是運動時。睡覺時則可穿無鋼圈的晚安內衣固定。當然，也得和舒適取得平衡，若不介意胸型，裸睡其實也可以。
木瓜、牛奶、豆漿真的助豐胸？網傳食物真有用？一次揭密！
網路上常會看到不少有助豐胸的食材、食物，其實也多與前面提到的身體「整體營養」或「整體脂肪」有關，包括木瓜、青木瓜、牛奶、雞蛋、豆漿、山藥等、雞爪、豬腳等。
木瓜、青木瓜：嫚嫚營養師解釋，木瓜、青木瓜等，民眾口耳相傳有木瓜酵素等營養可以豐胸，但其實木瓜酵素只是幫忙分解蛋白質，有助蛋白質吸收，提供身體營養幫助發育，並不具直接豐胸的效果。
牛奶、雞蛋、豆漿、山藥：牛奶、雞蛋、豆漿則直接提供蛋白質供身體營養，也不具直接豐胸效果。不過雞蛋可視為一種全營養食材，人體一日所需營養大多都可在雞蛋上攝取得到，是個良好的營養攝取來源。豆漿、山藥則有植物性雌激素，對於刺激乳腺是有所幫助。
雞爪、豬腳：至於雞爪、豬腳等，常傳說有膠原蛋白有助豐胸，但這些其實比較容易吃到的是脂肪，吃多了容易胖，胖了胸部份量也會隨之增加。而很多像是謠傳靠著喝珍珠奶茶胸部變大，其實也是同樣的道理。
各豐胸食物關鍵？營養師：加入日常！上述這些食物可能或多或少都能帶來些胸部變大的效果，不過最大的關鍵還是在因為他們提供了人體良好的營養或較多的脂肪。建議若要以此方式進行豐胸，應適度的搭配於日常，避免食用過量或只吃這些食物，例如在每日營養均衡且充足的前提下，固定早上喝杯豆漿或牛奶搭配雞蛋。
豐胸產品有用嗎？營養師：留意風險。也提醒，坊間也傳蜂王乳等豐胸產品，內含動物性雌激素可促進乳腺發展，對此嫚嫚營養師表示，確實動物性雌激素對於身體影響較為明顯，但也得留意來路不明的產品，恐怕對身體造成負面影響，且即便是真的蜂王乳，不少研究認為，動物性雌激素有可能增加乳癌風險的疑慮。至於內含野葛根等植物性成分的豐胸產品，則多與山藥、黃豆等相似，有植物性雌激素，目前研究發現無致癌疑慮，但尚未有可靠的證據證實其具有豐胸效果，反而是曾經有女性朋友補充大量豐胸類產品後出現下體出血等副作用，還是建議要適當補充。
她那樣吃能豐胸，我卻沒用？營養師：關鍵為必在食物上。
嫚嫚營養師表示，民眾常會聽到許多女性在吃了某些東西之後胸部脹大，但自己吃卻沒用，其實有可能只是對方不知不覺間達到了營養均衡且豐富的條件，又或者是不自覺間體重增加，或是月經期間的胸部脹痛，未必是真的因為該食材或食物所影響。若真的要豐胸，還是建議營養均衡、適度增重、緩慢減重、鍛鍊胸肌、按摩胸部、睡眠充足等，以助胸部發育。
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